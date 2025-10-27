Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών», Αίγιο 2025

Διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην “Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης” (19 Νοεμβρίου) & στην “Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού” (20 Νοεμβρίου)

Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών», Αίγιο 2025
27 Οκτ. 2025 20:10
Pelop News

Το διήμερο Φεστιβάλ Χορωδιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο, στην παραλία Μυρτιάς Αιγίου.
Η διοργάνωση του Φεστιβάλ είναι μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων και της Πολυφωνικής Χορωδίας Αιγιαλείας με την υποστήριξη της Ιόνιου Βιβλιοθήκης Αιγίου, για να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μέσα από την τέχνη και τη μουσική.
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας και είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι όχι μόνο η ανάδειξη του χορωδιακού τραγουδιού και η προώθηση της μουσικής δημιουργίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από ζητήματα που αφορούν την προστασία και τα δικαιώματα των παιδιών.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα συμμετέχουν και κοινωνικοί φορείς, όπως το “Ε.Κ.Α.ΜΕ.” Αιγίου και το “Χαμόγελο του Παιδιού”, οι οποίοι θα διαθέτουν και κουμπαρά για την ενίσχυση των δράσεών τους.

Την παρουσίαση του φεστιβάλ θα κάνει η Σοφία Βασιλακοπούλου π. Διευθύντρια στο Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πάτρας, ενώ το θέμα των ημερών θα αναπτύξει η Κάλλυ Νικολάου φιλόλογος, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινωνικής ευαισθησίας και της παιδικής προστασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 – Ώρα έναρξης 7:00 μ.μ.
Ώρα προσέλευσης κοινού: 6:30 μ.μ.

Συμμετέχουν οι Χορωδίες:

▪ Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, Διεύθυνση Χορωδίας Αλίκη Ζαφείρη, Χορωδιακή γραφή και πιάνο Ανδρέας Αδαμόπουλος
▪ Μικτή Χορωδία Δήμου Ν. Ιωνίας, Διεύθυνση Χορωδίας – Χορωδιακή
επεξεργασία – πιάνο Μαρία Κάτσαρη
▪ Χορωδία Μουσικού Ομίλου Στυλίδας, Διεύθυνση Χορωδίας Δημήτρης
Κοντογιάννης
▪ Χορωδία Da Capo, Διεύθυνση Χορωδίας Μαρία Ξενίδου, πιάνο ο Μανώλης
Σταματιάδης.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 – Ώρα έναρξης 7:00 μ.μ.
Ώρα προσέλευσης κοινού: 6:30 μ.μ.

Συμμετέχουν οι χορωδίες:
▪ Χορωδία Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, Διεύθυνση Χορωδίας
Βασίλειος Μπίκος
▪ Η Γυναικεία Χορωδία Παραδοσιακού τραγουδιού Μουσικού, Μουσικού
Εργαστηρίου Αιγίου, υπεύθυνος διδασκαλίας Σάκης Παπαδημητρίου
▪ Το Φωνητικό Σύνολο Ηπειρωτών Αιγιαλείας, Διεύθυνση Συνόλου Μάρθα
Κυριακοπούλου
▪ Η Μικτή Χορωδία Αιγιάλειας, Διεύθυνση Χορωδίας – πιάνο Μπέσσυ Νάσση
▪ Η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, Διεύθυνση Χορωδίας Αλίκη Ζαφείρη, Χορωδιακή γραφή και πιάνο Ανδρέας Αδαμόπουλος

Η Είσοδος είναι ελεύθερη
Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ο χώρος στάθμευσης στο λιμάνι, απέναντι από το Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο, θα παραμείνει ανοιχτός.
Όλοι μαζί ας υποδεχθούμε τις φιλοξενούμενες χορωδίες και ας παρακολουθήσουμε αυτό το μοναδικό θέαμα.
Η Αιγιάλεια θα πλημμυρίσει από φωνές, μελωδίες και χρώματα, σε ένα φεστιβάλ που συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με το ανθρώπινο μήνυμα της αγάπης και της προστασίας των παιδιών.
Πληροφορίες: στο τηλ. 694 420 8647.
