Χοτοκουρίδης: Δίνει τον αγώνα της ζωής του με 5απλο μπαϊπάς!

Ο Πλάτωνας Χοτοκουρίδης δίνει τον μεγαλύτερο αγώνα για την ίδια του τη ζωή! Συγκεκριμένα βρίσκεται στην εντατική μετά από σοβαρή επέμβαση στην καρδιά.

Ο βετεράνος άσος του Απόλλωνα, του Πιερικού, και του ΠΑΟΚ χρειάστηκε να μπει στην εντατική μετά το 5απλο μπαϊπάς στο οποίο υποβλήθηκε την ημέρα της ονομαστικής εορτής του!

Όλοι μια προσευχή για τον Πλάτωνα. Ένα από τα καλύτερα παιδιά του Ελληνικού μπάσκετ!

Να βγει δυνατός και νικητής από αυτόν τον δύσκολο αγώνα.

