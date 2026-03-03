Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα «βουτιά», κάτω από τις 2130 μονάδες ο γενικός δείκτης

Τραπεζικές και βιομηχανικές μετοχές στο επίκεντρο ρευστοποιήσεων

Χρηματιστήριο
03 Μαρ. 2026 11:30
Pelop News

Οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών δέχονται σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 ισχυρές πιέσεις, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες 3,52% στις 11:00, διαμορφώνοντας τις 2.123,59 μονάδες. Η πτώση εντάσσεται στο γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή (πόλεμος στο Ιράν) βαθαίνει τους κραδασμούς και εντείνει την αβεβαιότητα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 3,57%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 3,05%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 50,5 εκατ. ευρώ.

Κυρίαρχη εικόνα οι ρευστοποιήσεις

Όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνται με απώλειες. Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν:

  • Elvalhalcor: -6,19%
  • Viohalco: -6,18%
  • Eurobank: -5,59%
  • Εθνική Τράπεζα: -4,72%
  • Optima Bank: -4,46%
  • Alpha Bank: -4,43%

Οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι των εταιρειών Viohalco και Elvalhalcor βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Ανοδικά κινούνται μόλις 8 μετοχές, 95 υποχωρούν και 4 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι Ξυλεμπορία (π) (+9,40%) και Orilina (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι Ίλυδα (-8,33%) και Lavipharm (-7,09%).

Η σημερινή εικόνα αντανακλά την έντονη νευρικότητα των επενδυτών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τις αγορές να τιμολογούν υψηλότερο κίνδυνο από την ενεργειακή αναταραχή και τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία.

