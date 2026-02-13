Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»

Η αγορά δοκιμάζει εκ νέου τις στηρίξεις στις 2.300 μονάδες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και την πορεία των τραπεζικών μετοχών.

Χρηματιστήριο
13 Φεβ. 2026 11:16
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δέχεται ισχυρές πωλητικές πιέσεις στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τονΓενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 1,38% και να διαμορφώνεται στις 2.322,90 μονάδες, χάνοντας 32,4 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής (2.355,30 μονάδες).

Η διόρθωση έρχεται στο πλαίσιο «κλειδώματος» κερδών από τους επενδυτές μετά την πρόσφατη άνοδο στις 2.407 μονάδες, ενώ ενισχύεται από το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα το sell-off στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street. Οι επενδυτές στρέφονται σε πιο αμυντικές στάσεις, με τον τραπεζικό δείκτη να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις (-2,16% και 2.684 μονάδες).

Κύριες κινήσεις στο ταμπλό

  • Τράπεζες: Eurobank (-2,46% στα 4,087 ευρώ), Τρ. Πειραιώς (-2,41% στα 8,49 ευρώ), Εθνική Τράπεζα (-2,67% στα 14,58 ευρώ), Alpha Bank (-1,98% στα 3,92 ευρώ).
  • Metlen: Συνεχίζει την πτωτική σειρά για 7η συνεδρίαση (-1,33% στα 35,64 ευρώ – χαμηλό από Μάρτιο 2025).
  • Titan Cement: Ισχυρές πιέσεις (-3,29% στα 55,8 ευρώ).
  • ΕΥΔΑΠ: Αντίθετα, νέο υψηλό 3,5 ετών (+1,44% στα 7,91 ευρώ).
  • Coca-Cola HBC: Συνεχίζει ανοδικά (+0,65% στα 53,85 ευρώ – κοντά σε ιστορικά υψηλά).

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,68% και 5.909 μονάδες), πτώση άνω του 2% καταγράφουν ΔΕΗ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor Group, Aegean Airlines, Viohalco, Lamda Development, Helleniq Energy και Cenergy υποχωρούν από 1% και άνω.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (-1,01% και 2.783 μονάδες), η Bally’s Intralot καταγράφει ισχυρή πτώση (-2,80% στο 0,936 ευρώ) εν μέσω short θέσης από Qube Research & Technologies, ενώ Austriacard διορθώνει από υψηλά (-2,00% στα 7,84 ευρώ).

Συνολικά, 72 μετοχές κινούνται πτωτικά, 16 ανοδικά και 11 σταθερές. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 159,2 δισ. ευρώ, ενώ ο τζίρος φτάνει τα 17,0 εκατ. ευρώ.

Η αγορά δοκιμάζει εκ νέου τις στηρίξεις στις 2.300 μονάδες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και την πορεία των τραπεζικών μετοχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Νέα Μάκρη: Κατέρρευσε κολώνα φωτισμού στο κέντρο – Ζημιές σε αυτοκίνητο, γλίτωσε πεζός από τύχη
11:45 Οι «μικροί» του Ατλάντα τα βάζουν με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης
11:38 Έφυγε ο Αριστείδης Μανωλάκος – Σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
11:36 Τι είπε η Τζους Ευείδη για την ηλικία της και τους…ρόλους
11:30 Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ
11:30 ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα
11:23 Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
11:22 Χρυσός: Ανακάμπτει με άνοδο έως 1,5% μετά το χθεσινό sell-off
11:19 Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση κυκλώματος διαρρηκτών Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική έρευνα
11:16 Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»
11:13 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου
11:11 Ο ΝΟΠ αναχώρησε πάνοπλος για τη Χίο
11:04 Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα
11:04 Η «Φλόγα» για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, οι αριθμοί και η δράση στην Πάτρα
11:03 Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό
11:00 Ναύπακτος: Αδειες με υπογραφές ανύπαρκτων υπαλλήλων, άκυρες πάνω από 100 μεταβιβάσεις
10:55 Αμερική: Ο Τραμπ ακυρώνει επιστημονικό κείμενο για την κλιματική κρίση, πως επηρεάζει τα ΙΧ
10:51 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες «παγίδες» στις προσυμπληρωμένες να προσέξετε, πώς να γλιτώσετε έξτρα φόρους και πρόστιμα
10:48 Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ
10:44 Καρυστιανού: «Εθνική διπλωματική ήττα» η υποδοχή Μητσοτάκη στην Τουρκία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ