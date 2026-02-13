Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»
Η αγορά δοκιμάζει εκ νέου τις στηρίξεις στις 2.300 μονάδες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και την πορεία των τραπεζικών μετοχών.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών δέχεται ισχυρές πωλητικές πιέσεις στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τονΓενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 1,38% και να διαμορφώνεται στις 2.322,90 μονάδες, χάνοντας 32,4 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής (2.355,30 μονάδες).
Η διόρθωση έρχεται στο πλαίσιο «κλειδώματος» κερδών από τους επενδυτές μετά την πρόσφατη άνοδο στις 2.407 μονάδες, ενώ ενισχύεται από το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα το sell-off στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street. Οι επενδυτές στρέφονται σε πιο αμυντικές στάσεις, με τον τραπεζικό δείκτη να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις (-2,16% και 2.684 μονάδες).
Κύριες κινήσεις στο ταμπλό
- Τράπεζες: Eurobank (-2,46% στα 4,087 ευρώ), Τρ. Πειραιώς (-2,41% στα 8,49 ευρώ), Εθνική Τράπεζα (-2,67% στα 14,58 ευρώ), Alpha Bank (-1,98% στα 3,92 ευρώ).
- Metlen: Συνεχίζει την πτωτική σειρά για 7η συνεδρίαση (-1,33% στα 35,64 ευρώ – χαμηλό από Μάρτιο 2025).
- Titan Cement: Ισχυρές πιέσεις (-3,29% στα 55,8 ευρώ).
- ΕΥΔΑΠ: Αντίθετα, νέο υψηλό 3,5 ετών (+1,44% στα 7,91 ευρώ).
- Coca-Cola HBC: Συνεχίζει ανοδικά (+0,65% στα 53,85 ευρώ – κοντά σε ιστορικά υψηλά).
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,68% και 5.909 μονάδες), πτώση άνω του 2% καταγράφουν ΔΕΗ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor Group, Aegean Airlines, Viohalco, Lamda Development, Helleniq Energy και Cenergy υποχωρούν από 1% και άνω.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (-1,01% και 2.783 μονάδες), η Bally’s Intralot καταγράφει ισχυρή πτώση (-2,80% στο 0,936 ευρώ) εν μέσω short θέσης από Qube Research & Technologies, ενώ Austriacard διορθώνει από υψηλά (-2,00% στα 7,84 ευρώ).
Συνολικά, 72 μετοχές κινούνται πτωτικά, 16 ανοδικά και 11 σταθερές. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 159,2 δισ. ευρώ, ενώ ο τζίρος φτάνει τα 17,0 εκατ. ευρώ.
