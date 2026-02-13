Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δέχεται ισχυρές πωλητικές πιέσεις στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τονΓενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 1,38% και να διαμορφώνεται στις 2.322,90 μονάδες, χάνοντας 32,4 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής (2.355,30 μονάδες).

Η διόρθωση έρχεται στο πλαίσιο «κλειδώματος» κερδών από τους επενδυτές μετά την πρόσφατη άνοδο στις 2.407 μονάδες, ενώ ενισχύεται από το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα το sell-off στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street. Οι επενδυτές στρέφονται σε πιο αμυντικές στάσεις, με τον τραπεζικό δείκτη να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις (-2,16% και 2.684 μονάδες).

Κύριες κινήσεις στο ταμπλό

Τράπεζες : Eurobank (-2,46% στα 4,087 ευρώ), Τρ. Πειραιώς (-2,41% στα 8,49 ευρώ), Εθνική Τράπεζα (-2,67% στα 14,58 ευρώ), Alpha Bank (-1,98% στα 3,92 ευρώ).

: Eurobank (-2,46% στα 4,087 ευρώ), Τρ. Πειραιώς (-2,41% στα 8,49 ευρώ), Εθνική Τράπεζα (-2,67% στα 14,58 ευρώ), Alpha Bank (-1,98% στα 3,92 ευρώ). Metlen : Συνεχίζει την πτωτική σειρά για 7η συνεδρίαση (-1,33% στα 35,64 ευρώ – χαμηλό από Μάρτιο 2025).

: Συνεχίζει την πτωτική σειρά για 7η συνεδρίαση (-1,33% στα 35,64 ευρώ – χαμηλό από Μάρτιο 2025). Titan Cement : Ισχυρές πιέσεις (-3,29% στα 55,8 ευρώ).

: Ισχυρές πιέσεις (-3,29% στα 55,8 ευρώ). ΕΥΔΑΠ : Αντίθετα, νέο υψηλό 3,5 ετών (+1,44% στα 7,91 ευρώ).

: Αντίθετα, νέο υψηλό 3,5 ετών (+1,44% στα 7,91 ευρώ). Coca-Cola HBC: Συνεχίζει ανοδικά (+0,65% στα 53,85 ευρώ – κοντά σε ιστορικά υψηλά).

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,68% και 5.909 μονάδες), πτώση άνω του 2% καταγράφουν ΔΕΗ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor Group, Aegean Airlines, Viohalco, Lamda Development, Helleniq Energy και Cenergy υποχωρούν από 1% και άνω.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (-1,01% και 2.783 μονάδες), η Bally’s Intralot καταγράφει ισχυρή πτώση (-2,80% στο 0,936 ευρώ) εν μέσω short θέσης από Qube Research & Technologies, ενώ Austriacard διορθώνει από υψηλά (-2,00% στα 7,84 ευρώ).

Συνολικά, 72 μετοχές κινούνται πτωτικά, 16 ανοδικά και 11 σταθερές. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 159,2 δισ. ευρώ, ενώ ο τζίρος φτάνει τα 17,0 εκατ. ευρώ.

Η αγορά δοκιμάζει εκ νέου τις στηρίξεις στις 2.300 μονάδες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και την πορεία των τραπεζικών μετοχών.

