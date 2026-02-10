Χρηματιστήριο: Ο Γενικός Δείκτης δοκιμάζει θετικό πρόσημο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρεί επιστροφή σε θετικό έδαφος, βρίσκοντας στήριξη κυρίως από την Coca-Cola HBC μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, ο τραπεζικός κλάδος εμφανίζει νευρικότητα, με το αρχικό ανοδικό μομέντουμ να εξασθενεί γρήγορα.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.337,5 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,4%, με τον τζίρο να κυμαίνεται στα 30 εκατ. ευρώ και τον όγκο συναλλαγών στα 4,5 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί οριακά κατά 0,2% και κινείται στις 2.747 μονάδες. Ο FTSE Large Cap καταγράφει κέρδη 0,3% στις 5.968 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) εμφανίζει μικρές απώλειες 0,17% στις 2.818 μονάδες.

