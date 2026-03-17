Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος με ώθηση από τις τράπεζες – Σε νέα ρεκόρ τα διυλιστήρια

Με τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση ολοκλήρωσε τη σημερινή ημέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.143,17 μονάδες, καθώς οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο και οι τράπεζες επέστρεψαν σε ρόλο βασικού στηρίγματος της αγοράς. Το κλίμα βελτιώθηκε αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες πιέσεις, χωρίς πάντως να λείπει η επιφυλακτικότητα λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος.

Οι τράπεζες άλλαξαν το μομέντουμ

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση της σημερινής συνεδρίασης ήρθε από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος επέστρεψε σε θετικό πρόσημο και βοήθησε την αγορά να κρατήσει την ανοδική της φορά. Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι τράπεζες παραμένουν βασικός καταλύτης για τη βραχυπρόθεσμη τάση του ΧΑ, ειδικά σε μια περίοδο που οι επενδυτές σταθμίζουν τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Νέα ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Στο μεταξύ, τα διυλιστήρια συνέχισαν να ξεχωρίζουν. Η Motor Oil κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ η HELLENiQ ENERGY έφτασε το επίπεδο των 10 ευρώ, ένα ορόσημο που είχε να εμφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Η στήριξη προς τον κλάδο συνδέεται και με το διεθνές περιβάλλον στην ενέργεια, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο και τις ροές μέσω του Ορμούζ εξακολουθούν να κρατούν σε εγρήγορση την αγορά πετρελαίου.

Κίνηση και στις μετοχές που συνδέονται με την Intracom

Έντονη κινητικότητα σημειώθηκε και στις μετοχές που συνδέονται με τον όμιλο Intracom, με την αγορά να αποτιμά θετικά τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις και τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί σε συνδεδεμένες εταιρείες. Το ενδιαφέρον απλώθηκε σε περισσότερους τίτλους, ενισχύοντας το εύρος της σημερινής ανόδου και δίνοντας στην αγορά μια πιο «ζωντανή» εικόνα πέρα από τα βαριά χαρτιά.

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ στο ταμπλό

Ξεχωριστό στοιχείο της ημέρας ήταν και η αλλαγή επωνυμίας του ΟΠΑΠ σε Allwyn AG στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με νέο κωδικό ALWN, μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής και μεταφοράς έδρας στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική αλλαγή για μία από τις πιο γνωστές εισηγμένες της αγοράς.

Το βλέμμα σε Fed, Scope και το triple witching

Η αγορά παραμένει στραμμένη στα επόμενα κρίσιμα ορόσημα. Στο διεθνές πεδίο, οι επενδυτές αναμένουν τα μηνύματα από τις συνεδριάσεις της Fed και της ΕΚΤ, ενώ στο εσωτερικό ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιολόγηση της Scope για την Ελλάδα στις 20 Μαρτίου, με τον γερμανικό οίκο να διατηρεί σήμερα τη χώρα στο BBB με θετικό outlook. Την ίδια ημέρα συμπίπτει και η τριπλή λήξη παραγώγων μαζί με το rebalancing δεικτών, κάτι που παραδοσιακά αυξάνει τη νευρικότητα και τον όγκο συναλλαγών.

Η διεθνής εικόνα έδωσε στήριξη

Το θετικό κλείσιμο στην Αθήνα ευθυγραμμίστηκε και με την καλύτερη εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά παρά τη συνεχιζόμενη ανησυχία για τη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ενέργεια και τον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν το ΧΑ να κρατήσει το θετικό του βήμα, με τις τράπεζες και την ενέργεια να λειτουργούν ως τα βασικά «καύσιμα» της ημέρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



