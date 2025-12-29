Χρηματοδότηση 4,14 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες: Στον σχεδιασμό και η Εστία του Πανεπιστημίου Πάτρας στο Κουκούλι

Ποσό 4.147.736,3 ευρώ θα διατεθεί για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 12 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες ανήκουν ή υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια νέου εξοπλισμού, παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές και ενίσχυση της ασφάλειας, με έμφαση και στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Από το συνολικό ποσό, 2.758.647,38 ευρώ, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αφορούν την αντικατάσταση και προμήθεια νέου εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς, της Σητείας και της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας – Κουκούλι.

Οι εστίες θα εξοπλιστούν με νέα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, γραφεία και καρέκλες, καθώς και με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπως κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια, στεγνωτήρια και απορροφητήρες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία κοινόχρηστων κουζινών σε ορόφους των εστιών.

Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού θα προμηθευτεί και νέος ψηφιακός εξοπλισμός, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και σκληροί δίσκοι, με στόχο τη συνολική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Με ξεχωριστή απόφαση της Υπουργού Παιδείας διατίθεται επιπλέον ποσό 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εστίες Α, Β και Γ στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και την εστία Δ στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία», με εργασίες που περιλαμβάνουν αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση νέων συστημάτων πυρόσβεσης.

Παράλληλα, εγκρίνεται χρηματοδότηση 609.970,71 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου, με αντικατάσταση παλαιών μονάδων και εγκατάσταση νέας αντλίας θερμότητας, καλύπτοντας χρόνιες λειτουργικές ανάγκες.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στη φοιτητική μέριμνα και τις δημόσιες πανεπιστημιακές υποδομές, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών συνθηκών διαβίωσης για τους φοιτητές σε ολόκληρη τη χώρα.

