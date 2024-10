Υπερηχητικούς πυραύλους Fattah χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το Ιράν – Οι δυνατότητές τους

Υπερηχητικούς πυραύλους Fattah αξιοποίησε στα αντίποινά του στο Ισραήλ ο ιρανικός στρατός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τους πυραύλους Φατάχ στη σημερινή του επίθεση στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο IDF με τη βοήθεια των ΗΠΑ, αναχαίτησαν σε μεγάλο βαθμό τους σημερινούς πυραύλους προτού προκαλέσουν σημαντική ζημιά ή τραυματίσουν κάποιον.

Το Fattah 2, ένας υπερηχητικός πύραυλος τελευταίας τεχνολογίας, είναι εξοπλισμένος με δυνατότητες ολίσθησης, κατατάσσοντάς τον στις κατηγορίες Hypersonic Glide Vehicle (HGV) «Υπερηχητικό όχημα ολίσθησης» και Hypersonic Cruise Missile (HCM). Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί το Ιράν ανάμεσα σε τέσσερα μόνο κράτη παγκοσμίως ικανά να παράγουν τέτοια προηγμένα υπερηχητικά όπλα, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη στρατιωτική του ικανότητα, όπως μετέδωσε το iranpress.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρουσίασε επίσημα τον πύραυλο Fattah στις 6 Ιουνίου 2023. Σε αυτή την τελευταία επιχείρηση, το IRGC στόχευσε τα ισραηλινά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και συγκεκριμένα τα συστήματα «Arrow 2» και «Arrow 3».

Iran’s Fattah-1 hypersonic missile may have been involved in a recent missile strike on an Israeli target, according to an unconfirmed report. https://t.co/HyoAQ5kuYo

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) October 1, 2024