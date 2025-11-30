Χρήστος Καφέζας: «Η νίκη με Παγκράτι θα μας δώσει ώθηση, καλύτεροι στη συνέχεια»

«Κάθε νίκη για εμάς στο πρωτάθλημα της National League 1 είναι ξεχωριστή και σημαντική, ειδικά όταν γίνεται στην έδρα μας. Άλλωστε όπως έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι στην έδρα μας όχι απλώς να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να νικήσουμε σε όλα τα παιχνίδια». Αυτά τόνισε ο γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Χρήστος Καφέζας μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παγκράτι και πρόσθεσε: «Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Κατεβάσαμε τον αντίπαλο στους 59 πόντους, που ήταν καλός απολογισμός, αλλά και αυτοί δεν μας επέτρεψαν να σκοράρουμε αρκετά. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι 64 πόντοι στην επίθεση ήταν κάτω από τον μέσο όρο μας. Στο τέλος βέβαια μετράει το αποτέλεσμα και εμείς πήραμε αυτό που θέλαμε. Εξακολουθούμε να διατηρούμε το αήττητο ως γηπεδούχοι και η συγκεκριμένη νίκη θα μας δώσει ώθηση για να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι στην συνέχεια».

Στην ερώτηση για τις κρίσιμες βολές που ευστόχησε και πως σκέφτεται ένας παίκτης όταν στο φινάλε πηγαίνει στη γραμμή του φάουλ ο Χρήστος Καφέζας υπογράμμισε: «Κάθε φορά σε τέτοιες καταστάσεις προσπαθείς να αποβάλλεις τη σημαντικότητα της στιγμής και να συμπεριφερθείς σαν να εκτελείς όπως στην προπόνηση. Από την προπόνηση καθημερινά αποκτάς ψυχολογία και προσπαθείς να είσαι το ίδιο αποτελεσματικός στα παιχνίδια και αυτό ισχύει στα πάντα όχι μόνο στις βολές».

Για την εξέλιξη του πρωταθλήματος στις 9 αγωνιστικές ο Χρήστος Καφέζας επισήμανε τα εξής: «Θεωρητικά υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ. Δύο ομάδες που λόγω μπάτζετ και αποτελεσμάτων, δείχνουν τουλάχιστον έως τώρα. ότι είναι ένα κλικ πάνω από τις άλλες. Αναφέρομαι στον Κρόνο και τον Απόλλωνα. Όμως οποιοσδήποτε μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε έδρα».

Τέλος για το παιχνίδι που ακολουθεί στην Κέρκυρα ο Χρήστος Καφέζας πρόσθεσε: «Ο Ιόνιος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και όσοι έχουν πάει εκεί ταλαιπωρήθηκαν στο παρκέ. Όμως εμείς θα πάμε στην Κέρκυρα με στόχο την πρώτη μας εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα».

