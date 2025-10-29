Χρήστος Κέλλας: «Δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτών» – Πληρωμές εντός Νοεμβρίου και «μαχαίρι στο κόκαλο» για το κύκλωμα επιδοτήσεων

Στις καθυστερήσεις των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη σε εξέλιξη εξεταστική επιτροπή για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων και στην πορεία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αναγνωρίζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών.

«Ο θυμός των αγροτών είναι δικαιολογημένος», δήλωσε ο κ. Κέλλας, επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν θα πληρωθεί τίποτα χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους». Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις οφείλονται στα γεγονότα του Ιουλίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις νέες απαιτήσεις διασταυρωτικών ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Γίνεται αγώνας δρόμου από τους υπαλλήλους του Οργανισμού», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, από τους υπουργούς Χατζηδάκη, Τσιάρα και Πιερρακάκη, με στόχο την ψήφισή του έως 31 Δεκεμβρίου, που αποτελεί ευρωπαϊκό ορόσημο.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι έως τις 4 Νοεμβρίου η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει στην Κομισιόν το νέο σχέδιο ΟΣΔΕ και τους κανόνες χαρτογράφησης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Πληρωμές και χρονοδιάγραμμα

Ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές προχωρούν κανονικά και θα ολοκληρωθούν εντός Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας το σχετικό χρονοδιάγραμμα:

Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου: μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, χωρίς πλαφόν.

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης: εντός του μήνα, 550–600 εκατ. ευρώ (70% του συνόλου).

Μέτρο 23: έως το τέλος Νοεμβρίου, 178 εκατ. ευρώ για ζημιές στην παραγωγή.

Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου Θεσσαλίας: 50 εκατ. ευρώ επίσης έως το τέλος του μήνα.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για παγωνιές: δεκαπέντε ημέρες μετά την προκαταβολή.

Το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων

Αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, ο κ. Κέλλας δήλωσε ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο».

Όπως αποκάλυψε, έχουν ήδη ζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 22,5 εκατ. ευρώ από περίπου 1.000 ΑΦΜ, ενώ έχουν κινηθεί διαδικασίες δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

«Δεν θα υπολογίσουμε πολιτικό κόστος», τόνισε, απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. «Δεν είναι γαλάζιοι, είναι παντός χρώματος. Στην επιτροπή ακούμε πράγματα που κανείς δεν φανταζόταν», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η ίδια η κυβέρνηση ήταν εκείνη που πρότεινε πρώτη τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής.

Ο υφυπουργός κατέληξε πως στόχος του Υπουργείου είναι η αποκατάσταση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, διαβεβαιώνοντας ότι οι νόμιμοι δικαιούχοι δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ.

