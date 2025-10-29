Χρήστος Κέλλας: «Δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτών» – Πληρωμές εντός Νοεμβρίου και «μαχαίρι στο κόκαλο» για το κύκλωμα επιδοτήσεων

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις έρευνες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων και τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, στην ΕΡΤ. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Χρήστος Κέλλας: «Δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτών» - Πληρωμές εντός Νοεμβρίου και «μαχαίρι στο κόκαλο» για το κύκλωμα επιδοτήσεων
29 Οκτ. 2025 12:13
Pelop News

Στις καθυστερήσεις των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη σε εξέλιξη εξεταστική επιτροπή για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων και στην πορεία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αναγνωρίζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών.

«Ο θυμός των αγροτών είναι δικαιολογημένος», δήλωσε ο κ. Κέλλας, επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν θα πληρωθεί τίποτα χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους». Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις οφείλονται στα γεγονότα του Ιουλίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις νέες απαιτήσεις διασταυρωτικών ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Γίνεται αγώνας δρόμου από τους υπαλλήλους του Οργανισμού», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, από τους υπουργούς Χατζηδάκη, Τσιάρα και Πιερρακάκη, με στόχο την ψήφισή του έως 31 Δεκεμβρίου, που αποτελεί ευρωπαϊκό ορόσημο.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι έως τις 4 Νοεμβρίου η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει στην Κομισιόν το νέο σχέδιο ΟΣΔΕ και τους κανόνες χαρτογράφησης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Πληρωμές και χρονοδιάγραμμα

Ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές προχωρούν κανονικά και θα ολοκληρωθούν εντός Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας το σχετικό χρονοδιάγραμμα:

Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου: μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, χωρίς πλαφόν.

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης: εντός του μήνα, 550–600 εκατ. ευρώ (70% του συνόλου).

Μέτρο 23: έως το τέλος Νοεμβρίου, 178 εκατ. ευρώ για ζημιές στην παραγωγή.

Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου Θεσσαλίας: 50 εκατ. ευρώ επίσης έως το τέλος του μήνα.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για παγωνιές: δεκαπέντε ημέρες μετά την προκαταβολή.

Το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων

Αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, ο κ. Κέλλας δήλωσε ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο».
Όπως αποκάλυψε, έχουν ήδη ζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 22,5 εκατ. ευρώ από περίπου 1.000 ΑΦΜ, ενώ έχουν κινηθεί διαδικασίες δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

«Δεν θα υπολογίσουμε πολιτικό κόστος», τόνισε, απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. «Δεν είναι γαλάζιοι, είναι παντός χρώματος. Στην επιτροπή ακούμε πράγματα που κανείς δεν φανταζόταν», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η ίδια η κυβέρνηση ήταν εκείνη που πρότεινε πρώτη τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής.

Ο υφυπουργός κατέληξε πως στόχος του Υπουργείου είναι η αποκατάσταση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, διαβεβαιώνοντας ότι οι νόμιμοι δικαιούχοι δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
14:35 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ