Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμείς πληρωμές των αγροτικών προγραμμάτων, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, επισημαίνοντας ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερους ελέγχους και ποινές για παρατυπίες στις επιδοτήσεις και την ευλογιά.

12 Νοέ. 2025 13:00
Μέχρι τα Χριστούγεννα του 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμείς πληρωμές προς τους αγρότες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ERTnews. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί τέλη Νοεμβρίου, ενώ ταυτόχρονα θα ολοκληρωθούν και οι πληρωμές του μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Όπως εξήγησε ο κ. Κέλλας, η καθυστέρηση στις καταβολές οφείλεται στους εκτεταμένους ελέγχους του ΟΣΔΕ και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια διαδικασία που χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών». «Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας δρόμου για να είμαστε συνεπείς στις πληρωμές», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως το υπουργείο στοχεύει στην πλήρη εξόφληση των δικαιούχων έως το τέλος του έτους.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι: «Σκανάρεται κάθε αίτηση, γίνεται διασταύρωση όλων των δηλώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από τους πρώτους ελέγχους, σε 1.000 ΑΦΜ, ζητήθηκε η επιστροφή 22 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί συνολικά 33 εκατομμύρια. Οι έρευνες, όπως σημείωσε, «θα συνεχιστούν σε όλο το φάσμα των εισοδημάτων» για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαδικασία.

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Κέλλας έκανε λόγο για ύφεση των κρουσμάτων, επισημαίνοντας ωστόσο πως θα υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών για όσους αποκρύπτουν περιστατικά ή παραβιάζουν τα μέτρα βιοασφάλειας. «Ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έγιναν συλλήψεις αγροτών που μετέφεραν ζώα παράνομα», τόνισε.

Κλείνοντας, αναγνώρισε την ανησυχία και τον θυμό των παραγωγών για τις καθυστερήσεις, αλλά διαβεβαίωσε ότι «η κατάσταση ομαλοποιείται». Όπως είπε, «οι αγρότες ζουν από τη γη τους – υπήρξαν καθυστερήσεις, αλλά τώρα είμαστε κοντά στις ημερομηνίες πληρωμών και οι υποχρεώσεις κλείνουν σταδιακά».

