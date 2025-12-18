Χριστούγεννα χωρίς τύψεις: Πέντε διατροφικοί μύθοι που πρέπει να ξεχάσετε

Διατροφολόγοι αποκαλύπτουν πώς να απολαύσετε τα εορταστικά τραπέζια χωρίς υπερβολές και λάθη

18 Δεκ. 2025 0:00
Pelop News

Κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, με τα πλούσια τραπέζια και τα γλυκά, πολλοί ανησυχούν για την επίδραση στη διατροφή και το βάρος τους. Οι ειδικοί διατροφολόγοι ξεκαθαρίζουν πέντε συνηθισμένους μύθους και δίνουν πρακτικές συμβουλές για ισορροπημένη απόλαυση χωρίς ενοχές.

Πρώτος μύθος: Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες θα με παχύνουν από μόνα τους. Στην πραγματικότητα, τα γλυκά αυτά έχουν υψηλή θερμιδική αξία, αλλά η αύξηση βάρους εξαρτάται από την ποσότητα. Μπορείτε να τα καταναλώσετε με μέτρο, επιλέγοντας τις ημέρες που πραγματικά τα επιθυμείτε.

Δεύτερος μύθος: Στα Χριστούγεννα είναι αδύνατο να τηρήσω διατροφικό πρόγραμμα χωρίς στέρηση. Αντίθετα, με σωστές επιλογές είναι εφικτό να απολαύσετε τα εορταστικά φαγητά. Χρησιμοποιήστε τον κανόνα του πιάτου: γεμίστε το μισό με σαλάτα, το ένα τέταρτο με πρωτεΐνη (όπως γαλοπούλα ή κοτόπουλο) και το υπόλοιπο με υδατάνθρακες (πατάτες, ρύζι ή ψωμί).

Τρίτος μύθος: Αν δεν φάω τίποτα όλη μέρα, μπορώ να υπερκαταναλώσω στο γιορτινό τραπέζι. Στην πράξη, η νηστεία πριν το τραπέζι οδηγεί συχνά σε υπερφαγία και επιλογή λιγότερο υγιεινών τροφών. Συνιστάται να τρώτε κανονικά νωρίτερα, ώστε να ελέγξετε καλύτερα την ποσότητα.

Τέταρτος μύθος: Με έντονη άσκηση μετά το τραπέζι θα κάψω όλες τις θερμίδες. Η άσκηση βοηθά στη διαχείριση βάρους, αλλά η υπερβολική προσπάθεια για άμεση αντιστάθμιση δεν είναι αποτελεσματική και μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό. Προτιμήστε σταθερή ισορροπία μεταξύ διατροφής και κίνησης.

Πέμπτος μύθος: Μετά τις γιορτές θα κάνω δίαιτα αποτοξίνωσης για γρήγορη επαναφορά. Οι δίαιτες αυτές δίνουν προσωρινά αποτελέσματα, αλλά είναι επικίνδυνες και μη βιώσιμες. Η καλύτερη προσέγγιση είναι η επιστροφή σε ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής με τη βοήθεια ειδικού.

Με μέτρο και συνειδητές επιλογές, τα Χριστούγεννα μπορούν να συνδυάσουν απόλαυση και υγεία.

