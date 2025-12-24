Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ

Μήνυμα αγάπης και ενότητας για τα Χριστούγεννα έστειλε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ευχόμενη ευλογία και ευημερία στους λαούς της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

24 Δεκ. 2025 13:57
Pelop News

Χριστουγεννιάτικες ευχές μέσω των social media έστειλε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας.

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από φωτογραφία στην οποία ποζάρει με χρυσό φόρεμα και εντυπωσιακά κολιέ, στον χώρο της Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία έχει ήδη «ντυθεί» με τον εορταστικό της διάκοσμο.

Στο μήνυμά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημειώνει: «Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων και ευχών, με το μήνυμα να δίνει έμφαση στους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, στο πνεύμα των ημερών των Χριστουγέννων.

