Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ

Χριστουγεννιάτικες ευχές μέσω των social media έστειλε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας.

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από φωτογραφία στην οποία ποζάρει με χρυσό φόρεμα και εντυπωσιακά κολιέ, στον χώρο της Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία έχει ήδη «ντυθεί» με τον εορταστικό της διάκοσμο.

Στο μήνυμά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημειώνει: «Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων και ευχών, με το μήνυμα να δίνει έμφαση στους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, στο πνεύμα των ημερών των Χριστουγέννων.

As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025

