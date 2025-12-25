Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media

Με μια οικογενειακή φωτογραφία επέλεξε να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα ο Τζο Μπάιντεν, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο στα social media και συνοδεύοντάς το με μήνυμα αγάπης και ειρήνης. Ωστόσο, η εικόνα προκάλεσε πλήθος σχολίων, καθώς αρκετοί χρήστες δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τον ίδιο στο κάδρο.

«Σας εύχομαι μια ειρηνική και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων, γεμάτη αγάπη», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Στη φωτογραφία, στο κέντρο του κάδρου βρίσκεται ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, μαζί με τις εγγονές του, ενώ μπροστά του στέκεται η σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Τζιλ Μπάιντεν. Η θέση των μελών της οικογένειας είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες να αναρωτηθούν πού ακριβώς βρίσκεται ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος.

Τα σχόλια δεν άργησαν να εμφανιστούν, με αρκετούς να αντιμετωπίζουν το στιγμιότυπο με χιούμορ. «Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, πρωταθλητή», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος σχολίασε απλώς: «Πού είναι ο Τζο;».

Παρά τις αντιδράσεις, η ανάρτηση κινήθηκε σε ήπιο και εορταστικό κλίμα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές και σχόλια, με το στιγμιότυπο να λειτουργεί περισσότερο ως οικογενειακή στιγμή παρά ως πολιτική δήλωση.

