Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media

Μια οικογενειακή φωτογραφία επέλεξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για να στείλει τις ευχές του για τα Χριστούγεννα, όμως η σύνθεση της εικόνας στάθηκε αφορμή για σχόλια και χιουμοριστικές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media
25 Δεκ. 2025 21:48
Pelop News

Με μια οικογενειακή φωτογραφία επέλεξε να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα ο Τζο Μπάιντεν, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο στα social media και συνοδεύοντάς το με μήνυμα αγάπης και ειρήνης. Ωστόσο, η εικόνα προκάλεσε πλήθος σχολίων, καθώς αρκετοί χρήστες δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τον ίδιο στο κάδρο.

«Σας εύχομαι μια ειρηνική και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων, γεμάτη αγάπη», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Στη φωτογραφία, στο κέντρο του κάδρου βρίσκεται ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, μαζί με τις εγγονές του, ενώ μπροστά του στέκεται η σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Τζιλ Μπάιντεν. Η θέση των μελών της οικογένειας είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες να αναρωτηθούν πού ακριβώς βρίσκεται ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος.

Τα σχόλια δεν άργησαν να εμφανιστούν, με αρκετούς να αντιμετωπίζουν το στιγμιότυπο με χιούμορ. «Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, πρωταθλητή», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος σχολίασε απλώς: «Πού είναι ο Τζο;».

Παρά τις αντιδράσεις, η ανάρτηση κινήθηκε σε ήπιο και εορταστικό κλίμα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές και σχόλια, με το στιγμιότυπο να λειτουργεί περισσότερο ως οικογενειακή στιγμή παρά ως πολιτική δήλωση.

Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Σουηδία: Αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα σε επέμβαση – Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι στο Μπόντεν
22:40 White Christmas: Το τραγούδι που έγινε παγκόσμιος μύθος και γεννήθηκε από μια προσωπική απώλεια
22:20 Θλίψη στη Βραζιλία: Έφυγε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
22:00 Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία
21:48 Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media
21:38 Άγκυρα: «Δεν κλιμακώνουμε εμείς» – Υποβαθμίζει την τριμερή Ιερουσαλήμ και φορτώνει τις παραβιάσεις στο… ελληνικό αφήγημα
21:36 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Αποσύρθηκε ανάρτησή του για τον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer» – Αντιδράσεις και αναφορές στα social media
21:27 Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα
21:24 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν 500.000 ευρώ
21:12 Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ
21:00 Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πολιτικό όπλο: Πώς η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά τα μετατρέπει σε πεδίο «πολιτισμικού πολέμου»
20:48 Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να συζητιέται η προσωπική μου ζωή περισσότερο από τη δουλειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ο καιρός αύριο Παρασκευή: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες πριν τη σταδιακή βελτίωση – Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια
20:35 Σε νέα φάση οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: Επαφές Ζελένσκι με απεσταλμένους των ΗΠΑ και «παγωμένο μέτωπο» στο τραπέζι
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι αναφέρει η μήνυση, τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ