Χριστουγεννιάτικη γιορτή της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των δημοσιογράφων στα Χανιά

Σε ζεστό και φιλόξενο κλίμα πραγματοποιήθηκε στα Χανιά η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των δημοσιογράφων, σκορπίζοντας χαμόγελα, δώρα και γιορτινή διάθεση στην καρδιά της πόλης.

22 Δεκ. 2025 12:30
Pelop News

Στο Ιστορικό Καφέ Κήπος, σε έναν ιδιαίτερα φιλόξενο χώρο στην καρδιά της πόλης των Χανιά, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου η ετήσια χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των δημοσιογράφων. Για ακόμη μία χρονιά, η ΕΣΗΕΠΗΝ παρέμεινε πιστή στο ραντεβού της, σκορπίζοντας χαρά και χαμόγελα στα παιδιά των μελών – αλλά και μη μελών – της Ένωσης.

Πρωταγωνιστής της γιορτής ήταν, όπως κάθε χρόνο, ο Άγιος Βασίλης, τον οποίο υποδύθηκε ο συνάδελφος Μάριος Παρασκάκης. Με ενέργεια, χιούμορ και γιορτινή διάθεση, μοίρασε δώρα και ευχές στα παιδιά, κερδίζοντας – για ακόμη μία φορά – το πιο θερμό χειροκρότημα των μικρών και μεγάλων.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι με τις οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε χαλαρό κλίμα, να ανταλλάξουν ευχές και να περάσουν όμορφες στιγμές, μακριά από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ ευχαριστεί θερμά το Ιστορικό Καφέ «Κήπος» για την άψογη φιλοξενία, καθώς και την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων Δώρα Κυριακάκη για την προσφορά αναμνηστικών δώρων. Ευχαριστίες απευθύνονται, επίσης, στο Italian Factory Outlet του Άκη Παινεσάκη για τις δωροεπιταγές που προσφέρθηκαν στα μεγαλύτερα παιδιά.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με ευχές για υγεία και μια εξίσου χαρούμενη συνάντηση και την επόμενη χρονιά.

