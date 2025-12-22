Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα

Μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, γεμάτη ρυθμό, παιχνίδι και θετικά μηνύματα, πλημμύρισε την πλατεία Παπαγιαννοπούλου στην Κάτω Αχαΐα, μετατρέποντάς τη σε σημείο συνάντησης χαράς και χριστουγεννιάτικης διάθεσης.

22 Δεκ. 2025 13:24
Pelop News

Ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτυ με τους αγαπημένους φίλους των μικρών, τους Xanazoo πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα.

Η μουσικοθεατρική παράσταση χάρισε στα παιδιά μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη μουσική, χρώμα και διασκέδαση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα γιορτής, με μικρούς, αλλά και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά, να τραγουδούν, να χορεύουν και να γελούν ασταμάτητα, απολαμβάνοντας το πλούσιο και διαδραστικό πρόγραμμα της παράστασης με τον μαλλιαρό Γορίλα, την όμορφη Καμήλα, την Τίγρη από τη Βεγγάλη, τον Αστακό, την Αλεπού, τον Σκαντζόχοιρο, τον Παπαγάλο το μεγάλο κατεργάρο, τον Ιπποπόταμο και όλη την υπόλοιπη παρέα.

Οι Xanazoo κατάφεραν να κερδίσουν τις καρδιές των παιδιών, μεταφέροντας μηνύματα φιλίας, συνεργασίας και χαράς μέσα από το παιχνίδι και τη μουσική.

Παρόντες ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, οι αντιδήμαρχοι, Ηλίας Καμπέρος, Γιάννης Θανασούλιας, Κώστας Παπανικολάου, Βασίλης Καρβουνιάρης, Κώστας Κυριακόπουλος, Νίκος Καραμαλίκης και Ανδρέας Μπουχέλος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί σύμβουλοι, κ.ά. που μοιράστηκαν τη χαρά των παιδιών.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους συντελεστές της παράστασης και ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

