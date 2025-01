Χρυσές σφαίρες: Οι απρόσμενοι νικητές και οι τηλεοπτικές επιτυχίες

Η Demi Moore έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή στις Χρυσές Σφαίρες 2025, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της στην ταινία τρόμου The Substance, η οποία αναζωογόνησε την καριέρα της. Η 62χρονη ηθοποιός, η οποία βρισκόταν σε καθοδική πορεία στην καριέρα της πριν την επιλογή της για αυτόν τον ρόλο, εκφώνησε έναν συναισθηματικό λόγο κατά την παραλαβή του βραβείου της. Ανέφερε ότι το βραβείο αυτό είναι μια γιορτή για «το δώρο του να κάνω κάτι που αγαπώ και να μου θυμίζουν ότι ανήκω εδώ».

Η Demi Moore, εμφανώς συγκινημένη από την νίκη της, δήλωσε πως βρισκόταν «σε σοκ» όταν έμαθε πως κέρδισε σε μια τόσο ανταγωνιστική κατηγορία, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Mikey Madison από τη σειρά Anora, η Cynthia Erivo από το Wicked και η Karla Sofía Gascón από το Emilia Pérez. «Έχω δουλέψει πολύ καιρό, πάνω από 45 χρόνια, και αυτή είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι ως ηθοποιός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι 30 χρόνια πριν, ένας παραγωγός της είχε πει ότι ήταν «ηθοποιός του ποπ κορν», κάτι που την είχε επηρεάσει βαθιά. «Τότε πίστεψα ότι δεν είχα το δικαίωμα να κερδίσω βραβεία, ότι μπορούσα να κάνω ταινίες επιτυχίας που να κερδίζουν πολλά χρήματα, αλλά δεν θα μπορούσα να αναγνωριστώ», τόνισε.

Αυτή η πεποίθηση την είχε πλήξει με την πάροδο του χρόνου, φτάνοντας σε σημείο να σκεφτεί ότι ίσως η καριέρα της είχε τελειώσει. Όμως, όπως είπε, η ταινία The Substance ήρθε στη ζωή της σαν μια «μαγική, τολμηρή, και παράξενη» πρόταση, η οποία της υπενθύμισε ότι δεν είχε τελειώσει. «Το σύμπαν μου είπε ότι δεν είμαι έτοιμη να τελειώσω», ανέφερε.

Απρόσμενοι νικητές

Άλλοι σημαντικοί νικητές της βραδιάς περιλάμβαναν τις ταινίες Emilia Pérez, The Brutalist και Wicked, ενώ τα Baby Reindeer και Shōgun πήραν τα μεγάλα βραβεία στις τηλεοπτικές κατηγορίες. Ένα από τα μεγαλύτερα απρόοπτα της βραδιάς ήταν η νίκη της βραζιλιάνας ηθοποιού Fernanda Torres για καλύτερη ηθοποιό σε δράμα για την εκπληκτική της ερμηνεία στην ταινία I’m Still Here, καταφέροντας να αφήσει πίσω της μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Angelina Jolie και η Nicole Kidman.

Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες

Η ταινία Emilia Pérez, μια ισπανόφωνη μουσική για έναν μεξικανό βαρόνο ναρκωτικών που αλλάζει φύλο, κέρδισε τέσσερα βραβεία, καθιστώντας την, ως την κορυφαία νίκη της βραδιάς. Η ηθοποιός Karla Sofía Gascón, που πρωταγωνιστεί στην ταινία, δήλωσε κατά την αποδοχή του βραβείου για καλύτερη μουσική ή κωμική ταινία: «Θέλω να πω σε όλους, υψώστε τη φωνή σας και πείτε, “Είμαι αυτός που είμαι, όχι αυτός που θέλετε να είμαι“».

Η ηθοποιός Zoe Saldaña, συμπρωταγωνίστρια της Gascón, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού Β’ Ρόλου, δηλώνοντας πως η «καρδιά της είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη». Η ταινία κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Jacques Audiard, σχολίασε κατά την αποδοχή του βραβείου πως «ελπίζω ότι η Emilia Pérez θα αποτελέσει μια ακτίνα φωτός σε αυτές τις δύσκολες εποχές».

Η ταινία The Brutalist, μια 3,5 ωρών ταινία για έναν Ούγγρο αρχιτέκτονα που ξεκινά νέα ζωή στις ΗΠΑ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κέρδισε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερης δραματικής ταινίας και κλύτερου ηθοποιού για τον Adrien Brody.

Άλλες Σημαντικές Νίκες

Ο Sebastian Stan κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μιούζικαλ ή κωμωδία για την ταινία A Different Man, ενώ ο Kieran Culkin κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε Β’ Ρόλο για την ερμηνεία του στην ταινία A Real Pain.

Το Wicked κέρδισε το βραβείο για το Box Office, ενώ ο σκηνοθέτης Jon M. Chu ευχαρίστησε τους φανατικούς θαυμαστές της ταινίας για τη στήριξή τους.

Η κατηγορία του καλύτερου Animation Film είχε μια ευχάριστη έκπληξη, με την ταινία Flow, που εξιστορεί την περιπέτεια ζώων που προσπαθούν να επιβιώσουν μετά από μια πλημμύρα, να κερδίζει το βραβείο, αφήνοντας πίσω μεγάλες υποψηφιότητες όπως The Wild Robot και Inside Out 2.

Οι τηλεοπτικές νίκες

Στην τηλεόραση, η σειρά Shōgun ήταν η μεγάλη νικήτρια, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου της καλύτερης δραματικής σειράς. Η σειρά Baby Reindeer κέρδισε το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, το οποίο παρέλαβε ο σεναριογράφος και δημιουργός της, Richard Gadd.

Η Jessica Gunning, ηθοποιός της σειράς Baby Reindeer, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού Β’ ρόλου σε τηλεόραση, ενώ ο Colin Farrell κέρδισε την τρίτη του Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του ως Penguin στη σειρά του HBO.

Αναλυτικά οι νικητές:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

«The Brutalist» (A24)

«A Complete Unknown» (Searchlight Pictures)

«Κονκλάβιο» (Focus Features)

«Dune: Μέρος Δεύτερο» (Warner Bros. Pictures)

«Nickel Boys» (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

«September 5» (Paramount Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ Η ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

«Emilia Pérez» (Netflix)

«Anora» (NEON)

«Οι Αντίπαλοι» (Amazon MGM Studios)

«Αληθινός Πόνος» (Searchlight Pictures)

«The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης» (MUBI)

«Wicked» (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ANIMATION

«Flow» (Sideshow/Janus Films)

«Τα Μυαλά που κουβαλάς 2» (Walt Disney Motion Pictures)

«Memoir of a Snail» (IFC Films)

«Βαϊάνα 2» (Walt Disney Motion Pictures)

«Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl» (Netflix)

«Το Ατίθασο Ρομπότ» (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ BOX OFFICE

«Wicked» (Universal Pictures)

«Alien: Romulus» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

«Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης» (Warner Bros. Pictures)

«Deadpool & Wolverine» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

«Μονομάχος ΙΙ» (Paramount Pictures)

«Τα Μυαλά που κουβαλάς 2» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

«Twisters» (Universal Pictures)

«Το Ατίθασο Ρομπότ» (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ (ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ) ΤΑΙΝΙΑ

«Emilia Pérez» (Netflix) – Γαλλία

«All we imagine as light» (Sideshow/Janus Films) – Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο

«Το Κορίτσι με τη Βελόνα» (MUBI) – Πολωνία, Σουηδία, Δανία

«Είμαι ακόμη εδώ» (Sony Pictures Classics) – Βραζιλία

«Ο σπόρος της ιερής συκιάς» (NEON) – ΗΠΑ, Γερμανία

«Vermiglio» (Sideshow / Janus Films) – Ιταλία

A ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Φερνάντα Τόρρες («Είμαι ακόμη εδώ»)

Πάμελα Άντερσον («The Last Showgirl»)

Αντζελίνα Τζολί («Μαρία»)

Νικόλ Κίντμαν («Babygirl»)

Τίλντα Σουίντον («Το Διπλανό Δωμάτιο»)

Κέιτ Γουίνσλετ («Lee»)

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Αντριεν Μπρόντι («The Brutalist»)

Τιμοτέ Σαλαμέ («A Complete Unknown»)

Ντάνιελ Κρεγκ («Queer»)

Κόλμαν Ντομίνγκο («Η παράσταση του Sing Sing»)

Ρέι Φάινς («Κονκλάβιο»)

Σεμπάστιαν Σταν («Ο Μαθητευόμενος: Η ιστορία του Ντόναλντ Τραμπ»)

Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Ντέμι Μουρ («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Eιμι Άνταμς («The Nightbitch»)

Σίνθια Ερίβο («Wicked»)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν («Emilia Pérez»)

Μίκι Μάντισον («Anora»)

Ζεντάγια («Οι Αντίπαλοι»)

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Σεμπάστιαν Σταν («A Different Man»)

Τζέσε Άιζενμπεργκ («Αληθινός Πόνος»)

Χιου Γκραντ («Heretic»)

Γκάμπριελ Λαμπέλ («Σαββατόβραδο»)

Τζέσε Πλίμονς («Ιστορίες Καλοσύνης»)

Γκλεν Πάουελ («Hit Man»)

Β ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ζόε Σαλντάνα («Emilia Pérez»)

Σελένα Γκόμεζ («Emilia Pérez»)

Αριάνα Γκράντε («Wicked»)

Φελίσιτι Τζόουνς («The Brutalist»)

Μάργκαρετ Κουόλι («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι («Κονκλάβιο»)

Β ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κίραν Κάλκιν («Αληθινός Πόνος»)

Γιούρα Μπορίσοφ («Anora»)

Eντουαρντ Νόρτον («A Complete Unknown»)

Γκάι Πιρς («The Brutalist»)

Τζέρεμι Στρονγκ («Ο Μαθητευόμενος: Η ιστορία του Ντόναλντ Τραμπ»)

Ντένζελ Ουάσιγκτον («Μονομάχος ΙΙ»)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Μπρέιντι Κόρμπετ («The Brutalist»)

Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»)

Σον Μπέικερ («Anora»)

Έντβαρντ Μπέργκερ («Κονκλάβιο»)

Κοραλί Φαρζά («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

Παγιάλ Καπάντια («All we imagine as light»)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Πίτερ Στρόγκαν («Κονκλάβιο»)

Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»)

Σον Μπέικερ («Anora»)

Μπρέιντι Κόρμπετ, Μόνα Φάστβολντ («The Brutalist»)

Τζέσε Άιζενμπεργκ («Αληθινός Πόνος»)

Κοραλί Φαρζά («The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος («Οι Αντίπαλοι»)

Φόλκερ Μπέρτελμαν («Κονκλάβιο»)

Ντάνιελ Μπλούμπεργκ («The Brutalist»)

Κρις Μπάουερς («Το Ατίθασο Ρομπότ»)

Κλεμέν Ντουκόλ, Καμίλ («Emilia Pérez»)

Χανς Ζίμερ («Dune: Μέρος ΙΙ»)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«El Mal» («Emilia Pérez»)

«Beautiful that way» («The Last Showgirl»)

«Compress/Repress» («Οι Αντίπαλοι»)

«Forbidden Road» («Better Man»)

«Kiss the Sky» («Το Ατίθασο Ρομπότ»)

«Mi Camino» («Emilia Pérez»)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

«Shogun» (FX/Hulu)

«The Day of the Jackal» (Peacock)

«The Diplomat» (Netflix)

«Mr. & Mrs. Smith» (Prime Video)

«Slow Horses» (Apple TV+)

«Squid Game» (Netflix)

Πηγή: newsbeast.gr

