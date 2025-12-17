Χρυσή Αυγή: Δριμύ κατηγορώ της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά Μιχαλολιάκου – «Λάθος που η Δημοκρατία ήρθε να διορθώσει»

Με ένα σφοδρό κατηγορώ σε βάρος του Νίκου Μιχαλολιάκου, ηγέτη της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ολοκλήρωσε την τετραήμερη αγόρευσή της η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριακή Στεφανάτου, ζητώντας την καταδίκη και των 42 κατηγορουμένων, πρώην βουλευτών και μελών του ναζιστικού μορφώματος, όπως πρωτοδίκως.

Η ανώτερη εισαγγελική λειτουργός μίλησε για ένα «λάθος» που η Δημοκρατία καλείται να διορθώσει, υιοθετώντας πλήρως την πρωτόδικη απόφαση περί εγκληματικής οργάνωσης με πολιτικό μανδύα. Σε μία από τις πιο ηχηρές αποστροφές της αγόρευσής της, τόνισε:

«Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι, και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».

«Απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός»

Η κ. Στεφανάτου εξαπέλυσε «μύδρους» κατά του πρώην γενικού γραμματέα της Χρυσής Αυγής, χαρακτηρίζοντάς τον «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό» του μορφώματος. Όπως υπογράμμισε, ο Νίκος Μιχαλολιάκος είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της οργάνωσης και διακήρυττε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του.

Αναφερόμενη στον καταδικασμένο σε 13 χρόνια κάθειρξη πρώην αρχηγό της Χρυσής Αυγής, ο οποίος πρόσφατα αποφυλακίστηκε υπό όρους λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, σημείωσε ότι τα λεγόμενά του είχαν «δύο όψεις», ανάλογα με το ακροατήριο. «Όταν άλλαζε το ακροατήριο, ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέσω της βίας επιδίωκαν να υποκαταστήσουν το κράτος, φτάνοντας μέχρι τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών.

Η αντεισαγγελέας αναφέρθηκε και σε απειλές που είχαν εκτοξευθεί ακόμη και σε βάρος πολιτικών προσώπων, όπως ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ενώ υπενθύμισε ότι σε προηγούμενη αγόρευσή της είχε χαρακτηρίσει τον Μιχαλολιάκο «μετρ της ψυχολογίας».

Τα αδικήματα και η συνέχεια της δίκης

Οι 42 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος Αιγυπτίων ψαράδων.

Μετά τη διακοπή των δικαστικών εργασιών για τις γιορτές, θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και των συνηγόρων υπεράσπισης. Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αναμένεται την άνοιξη του 2026, σε μία δίκη που παραμένει ορόσημο για τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

