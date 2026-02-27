Χρυσή Αυγή: «Πάγωσε» η απόφαση του Εφετείου– Νέο ραντεβού 4 Μαρτίου λόγω ασθένειας δικαστή

Η ανακοίνωση της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για τη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό αναβάλλεται για την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Αν και ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 09:00, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη των δικαστών δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω ασθένειας μέλους της σύνθεσης. Οι διάδικοι ενημερώθηκαν με email από τον γραμματέα της έδρας για τη νέα ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, στην αγόρευσή της τον Δεκέμβριο 2025 ζήτησε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ακριβώς όπως είχε κριθεί πρωτοδίκως το 2020.

Ειδικότερα, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μιχαλολιάκος, τον οποίο χαρακτήρισε «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό» που γνώριζε και ενέκρινε τις βίαιες ενέργειες της οργάνωσης.

Παρά την αναβολή, οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από το Εφετείο πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με συμμετοχή εργατικών συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και μαθητών. Οι διαδηλωτές ζητούν την πλήρη έκτιση των ποινών χωρίς ελαφρυντικά και εκφράζουν συμπαράσταση στη Μάγδα Φύσσα και τον Αμπουζίντ Εμπάρακ.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε το 2022 και αφορά 42 κατηγορουμένους (από τους αρχικούς 69), μετά από αθωώσεις, παραγραφές και παραιτήσεις εφέσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



