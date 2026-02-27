Χρυσή Αυγή: «Πάγωσε» η απόφαση του Εφετείου– Νέο ραντεβού 4 Μαρτίου λόγω ασθένειας δικαστή

Αναβολή στην απόφαση Εφετείου για Χρυσή Αυγή λόγω ασθένειας δικαστή.

Χρυσή Αυγή: «Πάγωσε» η απόφαση του Εφετείου– Νέο ραντεβού 4 Μαρτίου λόγω ασθένειας δικαστή
27 Φεβ. 2026 9:40
Pelop News

Η ανακοίνωση της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για τη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό αναβάλλεται για την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Αν και ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 09:00, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη των δικαστών δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω ασθένειας μέλους της σύνθεσης. Οι διάδικοι ενημερώθηκαν με email από τον γραμματέα της έδρας για τη νέα ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, στην αγόρευσή της τον Δεκέμβριο 2025 ζήτησε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ακριβώς όπως είχε κριθεί πρωτοδίκως το 2020.

Ειδικότερα, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μιχαλολιάκος, τον οποίο χαρακτήρισε «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό» που γνώριζε και ενέκρινε τις βίαιες ενέργειες της οργάνωσης.

Παρά την αναβολή, οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από το Εφετείο πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με συμμετοχή εργατικών συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και μαθητών. Οι διαδηλωτές ζητούν την πλήρη έκτιση των ποινών χωρίς ελαφρυντικά και εκφράζουν συμπαράσταση στη Μάγδα Φύσσα και τον Αμπουζίντ Εμπάρακ.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε το 2022 και αφορά 42 κατηγορουμένους (από τους αρχικούς 69), μετά από αθωώσεις, παραγραφές και παραιτήσεις εφέσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ