Χρυσό σε Ευρωπαϊκό άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει πρωταθλητής στην άρση βαρών στους Νέους ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Αργοστόλι: «Ήταν ακόμα ζεστή, σαν να ζει» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης

Συγκεκριμένα πρόκειται για 26χρονο, ο οποίος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας τότε το χρυσό μετάλλιο στην Κατηγορία που συμμετείχε.

Μάλιστα για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται από τις Αρχές ακόμη ένα άτομο

Πάντως οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Τόσο ο 26χρονος, όσο και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.

Πλέον σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Η ανάρτηση της μητέρας της

Στο μεταξύ λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η μητέρα της αποτύπωνε με λόγια την πιο βαθιά αγάπη για το παιδί της γράφοντας «Ζωή δεν έχω εγώ χωρίς εσένα Μυρτώ μου». Μια φράση που τότε έμοιαζε με μια τρυφερή έκφραση μητρικής αφοσίωσης ενώ σήμερα ηχεί σαν προάγγελος μιας σκληρής ειρωνείας της μοίρας.

Πλέον κάτω από εκείνη την ανάρτηση φίλοι και γνωστοί έσπευσαν να της ευχηθούν «να τη χαίρεται» να βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει και να προοδεύει, λόγια καλοσύνης που πλέον βαραίνουν διαφορετικά μέσα από το πρίσμα της απώλειας.

«Είδα το πρωί τον αδελφό μου και ήταν αναστατωμένος»

Ο αδελφός του 22χρονου που έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα του είπε ο κατηγορούμενος λίγο πριν παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές.

«Είδα το πρωί τον αδελφό μου και ήταν αναστατωμένος. Τον ρώτησα τι έχει και μου είπε ότι δεν μπορεί να μου πει. Το μόνο που μου είπε ήταν ότι περίμενε τον φίλο του, τον 26χρονο, και τον δικηγόρο για να πάνε να παρουσιαστούν στο τμήμα.

Όταν τον ρώτησα τι έχει γίνει, μου είπε ότι το βράδυ ήταν με τον 26χρονο, την 19χρονη Μυρτώ και μια ακόμη κοπέλα και ότι κάθονταν σε ξενοδοχείο. Ο αδερφός μου δεν είχε σχέση με τη Μυρτώ, αλλά ο 26χρονος τη γνώριζε».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τρίτης, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

