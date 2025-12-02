Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»

Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν μπορούν να επεκτείνονται σε αποκλεισμό τελωνείων ή λιμανιών, υποδομών που –όπως είπε– συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και την ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα αναφέρθηκε σε επεισόδια, στη στάση της ΕΛΑΣ και στη δράση 20 εγκληματικών ομάδων στην Κρήτη.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ζωτικής εθνικής σημασίας υποδομές», των οποίων η λειτουργία δεν μπορεί να παραβιάζεται, καθώς επηρεάζει άμεσα την οικονομική δραστηριότητα αλλά και την εθνική ασφάλεια.

Ο υπουργός σημείωσε ότι τη Δευτέρα υπήρξε προσπάθεια ομάδας αγροτών να προσεγγίσουν τελωνειακό σταθμό, όμως –όπως τόνισε– έγινε σαφές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα ασκούνται διώξεις, όχι βία. «Όποιος αποφασίζει να προχωρήσει σε κατάληψη πρέπει να γνωρίζει τις συνέπειες», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι κατοχυρωμένο, παρουσιάζοντας μάλιστα το εύρος των φετινών κινητοποιήσεων στην Αθήνα: 1.700 διαδηλώσεις, εκ των οποίων οι 450 για το παλαιστινιακό. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχουν δύο αδιαπραγμάτευτοι όροι:

– καμία άσκηση βίας,

– καμία κατάληψη κρίσιμων δομών του κράτους.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ενέργεια που να εμποδίζει τη διέλευση αγαθών και ανθρώπων», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι τελωνεία και λιμάνια αποτελούν πύλες εισόδου της χώρας και κάθε παραβίασή τους έχει σοβαρό κόστος. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη να προστατευτεί η δημόσια περιουσία, επισημαίνοντας ότι το κόστος το επωμίζεται ο φορολογούμενος.

Αναφερόμενος στο επεισόδιο στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όπου αστυνομικός γρονθοκοπήθηκε, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν από την πλευρά της ΕΛΑΣ, η οποία δεν έχει διάθεση σύγκρουσης, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση, εφόσον τηρούνται οι κανόνες.





«20 εγκληματικές ομάδες στην Κρήτη»

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην Κρήτη, ο υπουργός μίλησε για «20 εγκληματικές ομάδες-οικογένειες» που δραστηριοποιούνται σε εκβιασμούς, ζωοκλοπές και διακίνηση ναρκωτικών. Ανέφερε ότι η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε χαρτογράφηση των ομάδων, ανοίγοντας σχετικές δικογραφίες, ενώ λειτουργεί ειδικό τμήμα στο παράρτημα του «ελληνικού FBI» στο νησί.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε επίσης νέες ρυθμίσεις για τα όπλα: εκτός από τα καλάσνικοφ, κακούργημα θα αποτελεί πλέον και η κατοχή πιστολιού ή περιστρόφου. Επιβαρυντική θα είναι και η χρήση «μπαλωθιάς», με ευθύνη να φέρουν και οι καταστηματάρχες που δεν ενημερώνουν την αστυνομία.





Για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, δημιουργείται νέα υπηρεσία 60 ατόμων με μάχιμες αρμοδιότητες, η οποία θα ελέγχει περιοχές βόρεια και νότια του Ψηλορείτη, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα.

