Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας» στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι οι πολιτικές του κράτους αποδίδουν, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες καταγγελίες και 13.000 συλλήψεις το 2025 καταδεικνύουν την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα των αρχών.

Από τη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε ότι η κρατική προσπάθεια για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Ο υπουργός ανέφερε πως «κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ακόμη πιο κοντά στα θύματα», επισημαίνοντας ότι το 2025 καταγράφηκαν χιλιάδες καταγγελίες και περίπου 13.000 συλλήψεις.

Τόνισε ότι η ενδοοικογενειακή βία παραμένει ένα «θλιβερό κοινωνικό πρόβλημα» που αφορά «χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γυναίκες θύματα, χιλιάδες παιδιά θύματα κακοποιητών» και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο Χρυσοχοΐδης κάλεσε «όλες τις γυναίκες, όλα τα παιδιά, κάθε άνθρωπο που υφίσταται βία» να καταγγέλλουν τα περιστατικά, υπογραμμίζοντας:

«Να σπάσουμε τη σιωπή, να μην φοβάται κανείς. Είμαστε εδώ και θα σας προστατεύσουμε».

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι στις 25 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναφέροντας ότι η σημερινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των πολιτικών κατά της έμφυλης βίας.

Σχολιάζοντας το ευρύτερο φαινόμενο της βίας, ο υπουργός σημείωσε ότι αυξάνεται σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Αναφέρθηκε και σε παιδικές ζωγραφιές που είδε πριν από την εκδήλωση, οι οποίες τον έφεραν στη μνήμη του το βίαιο γεγονός της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, επισημαίνοντας πως τέτοιες εικόνες «υπενθυμίζουν ότι η βία μάς αφορά όλους».

Κλείνοντας, ο Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η βία, «η οποία απλώνεται παντού», είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά: «Ως οικογένεια, ως σχολείο, ως πολιτική, ως χώρα, ως κοινωνία. Να την καταπολεμήσουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε – και διαθέτουμε πολλά».

