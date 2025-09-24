Χρυσοχοΐδης: Ειδικές ομάδες αστυνομικών εντός καταυλισμών Ρομά, 70 νέοι αστυφύλακες σε 24ωρη υπηρεσία στην Αττική

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη συγκρότηση εξειδικευμένων αστυνομικών ομάδων που θα εγκατασταθούν εντός των οικισμών Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καθημερινή επιχειρησιακή παρουσία. Στην πρώτη φάση στην Αττική προβλέπονται 70 εκπαιδευμένοι αστυφύλακες υπό την εποπτεία του «ελληνικού FBI».

24 Σεπ. 2025 14:07
Pelop News

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης περιέγραψε το σχέδιο για την ίδρυση ειδικών ομάδων αστυνομικών που θα λειτουργούν εντός καταυλισμών Ρομά, στο πλαίσιο της «ατζέντας της ασφάλειας των πολιτών». Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας σε ορισμένους καταυλισμούς και χαρακτήρισε το φαινόμενο «μάστιγα», ενώ παραδέχτηκε πως το ζήτημα συνδέεται και με ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά αίτια, όπως η κρίση και οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι, πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας, υφίστανται και θέματα ενσωμάτωσης – εκπαίδευσης, κοινωνικής στήριξης και απασχόλησης – που απαιτούν ολοκληρωμένες πολιτικές. Ωστόσο, επανέλαβε την ανάγκη παρουσίας αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς και ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας του νέου μηχανισμού: θα συγκροτηθούν ομάδες από νέους, ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίες θα έχουν επιχειρησιακό χαρακτήρα, θα επιχειρούν καθημερινά και θα λειτουργούν σε 24ωρη βάρδια.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, οι ομάδες αυτές θα είναι «ένστολοι, οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι, απολύτως θωρακισμένοι, με οχήματα». Έγινε αναφορά στην εντολή που έχει δοθεί στους υπεύθυνους αξιωματικούς του «ελληνικού FBI» να εντοπίσουν σημεία-βάσεις στους οικισμούς όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να αναφέρουν προβλήματα και να υποβάλλουν καταγγελίες — με στόχο την ενίσχυση του διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες και τις κοινότητες.

Ο υπουργός ανέφερε ως παράδειγμα πως στην Αττική, σε πρώτη φάση, θα επιχειρούν 70 επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι αστυφύλακες, ενώ τόνισε ότι λόγω της επικινδυνότητας της αποστολής απαιτείται ψυχική και σωματική καταλληλότητα από τα στελέχη. Παράλληλα επισήμασε ότι οι ομάδες θα περιπολούν και θα παρεμβαίνουν σε ζητήματα που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη — από διακίνηση ναρκωτικών και μετάλλων έως περιστατικά μικροεγκληματικότητας και προβλήματα θορύβου από μεγαφώνους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπενθύμισε επίσης την πρόσφατη αυστηροποίηση για τους υπότροπους εγκληματίες, αναφερόμενος σε επιχειρήσεις όπου εντοπίστηκαν και προφυλακίστηκαν πρόσωπα με υποθέσεις σε εκκρεμότητα. Όπως κατέληξε, το μέτρο εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, ενώ, όπως ανέφερε, θα υπάρξει συνέχεια στην εφαρμογή και την αξιολόγηση της δράσης αυτών των ομάδων.
