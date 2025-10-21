Χρυσοχοΐδης για «Αγνωστο Στρατιώτη»: «Στα ιερά και τα κοινά οφείλουμε τον μέγιστο σεβασμό»

Από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τόνισε πως όλοι οι πολίτες οφείλουν να δείχνουν τον μέγιστο σεβασμό στα «ιερά και κοινά» της πολιτείας.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι σύντομα θα παρουσιαστούν οι «γνωστοί-άγνωστοι» που, όπως είπε, προκαλούν επεισόδια και ζημιώνουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με θέμα «Αστυνομική αυθαιρεσία και κατάχρηση εξουσίας στην Άνδρο», ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Το μνημείο των πεσόντων έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή. Στην Ακρόπολη δεν πάμε να στήνουμε τσαντίρια — όπως στις εκκλησίες και στους ναούς δεν κάνουμε γκράφιτι. Ας συμφωνήσουμε ότι στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε ως πολίτες και ως έθνος τον ύψιστο σεβασμό, διαχρονικά. Κάθε γενιά πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση και τη βελτίωση αυτών των αξιών».

Αναφερόμενος στην κατηγορία της κ.Κωνσταντοπούλου περί παρείσφρησης παρακρατικών στοιχείων σε διαδηλώσεις, ο υπουργός απάντησε: «Δεν είναι “γνωστοί-άγνωστοι”. Είναι πολύ γνωστοί. Εσείς καλλιεργείτε εδώ και χρόνια θεωρίες συνωμοσίας. Εγώ θα τους καταδείξω πολύ σύντομα, έναν προς έναν. Είναι παραβατικοί και δραστήριοι στο να προκαλούν ζημιές εις βάρος των πολιτών και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «χυδαία» την τροπολογία, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για «εκδικητική στάση» απέναντι στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

«Η κυβέρνηση επινόησε αυτή την τροπολογία για να εκδικηθεί τον κ. Δένδια, επειδή τόλμησε να πει το αυτονόητο: ότι δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί να αρνείσαι σε έναν πατέρα να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι η διαμαρτυρία του κ. Ρούτσι χαρακτηρίστηκε “τσαντίρι”.

Απαντώντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε: «Γεννήθηκα στα τσαντίρια και μέσα στα χωράφια. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει σκληρή δουλειά και πόνος των λαϊκών ανθρώπων. Και είμαι ο πρώτος που είπε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα ενός πατέρα να μάθει τι συνέβη στο παιδί του».

Όσον αφορά το περιστατικό στην Άνδρο, η κα Κωνσταντοπούλου ρώτησε αν υπήρξαν εντολές για «βίαιη αφαίρεση πανό» και «παράνομη σύλληψη πολίτη» κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τα Τέμπη, με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε ότι το άτομο συνελήφθη επειδή «κινήθηκε προς την κατεύθυνση του Προέδρου της Δημοκρατίας» και τόνισε ότι υπήρξαν θέματα ασφαλείας, καταθέτοντας μάλιστα στη Βουλή την οκτάμηνη καταδίκη του συλληφθέντος.

