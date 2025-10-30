Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στην ανομία τελείωσε» – Ενισχύεται η Τροχαία με 160 νέους αστυνομικούς και σχέδιο για μείωση των τροχαίων

Με σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην ανομία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την ενίσχυση της Τροχαίας Αττικής με 160 νέους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στην ανομία τελείωσε» - Ενισχύεται η Τροχαία με 160 νέους αστυνομικούς και σχέδιο για μείωση των τροχαίων
30 Οκτ. 2025 14:39
«Είμαστε σύμμαχοι της ζωής και του νόμου, όχι εχθροί των πολιτών» δήλωσε με έμφαση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλωσορίζοντας τους 160 νέους αστυνομικούς που εντάσσονται στην Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ). Ο υπουργός έκανε λόγο για μια συνειδητή πολιτική ενίσχυσης της Τροχαίας, με στόχο την περιορισμό της ανομίας και τη μείωση των τροχαίων στους δρόμους της Αττικής.

Παράλληλα, παρουσίασε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των ελέγχων των τελευταίων ετών: μόνο το 2025 οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 55%, οι βεβαιωθείσες παραβάσεις κατά 13%, ενώ οι συλλήψεις υπερτριπλασιάστηκαν, αγγίζοντας αύξηση 157% σε σχέση με το 2024. «Σώζονται ζωές», υπογράμμισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η δραστηριότητα των δυνάμεων της Τροχαίας έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ατυχημάτων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κάλεσε τους νέους αστυνομικούς να είναι «αυστηροί αλλά ευγενικοί» απέναντι στους πολίτες, επισημαίνοντας πως «η συμπεριφορά είναι κομμάτι της ασφάλειας». Ειδική αναφορά έκανε και στις 79 γυναίκες που εντάσσονται στην υπηρεσία, τονίζοντας ότι πλέον «οι γυναίκες στην Αστυνομία δεν προορίζονται για γραφεία, αλλά για ευθύνη και δράση».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων αστυνομικών περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διάρκειας δύο εβδομάδων, με αντικείμενα όπως Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, αστυνομική δεοντολογία, ψυχική ανθεκτικότητα και διαχείριση συμπεριφοράς πολιτών.

«Η ανοχή στην ανομία τελείωσε», κατέληξε ο υπουργός, προσθέτοντας πως στόχος είναι «να υπάρχει διαρκής παρουσία στους δρόμους, για να νιώθουν οι πολίτες ασφάλεια και σεβασμό».
