Χρυσοχοΐδης: «Η νομοθεσία για τα όπλα είναι χαλαρή» – Εξαγγέλλει αλλαγές στην Αστυνομία και αυστηροποίηση του πλαισίου μετά τα Βορίζια

Υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή και τη λειτουργία της Αστυνομίας τάχθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον απόηχο των γεγονότων στα Βορίζια Ηρακλείου, εκφράζοντας ανησυχία για τον κίνδυνο νέων αντιποίνων.

04 Νοέ. 2025 12:17
Pelop News

Αυστηρή στάση απέναντι στη νομοθεσία για τα όπλα και στις πρακτικές του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη κράτησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η νομοθεσία είναι υπερβολικά χαλαρή», ενώ προανήγγειλε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας και ενίσχυση των υπηρεσιών δίωξης εγκληματικότητας στο νησί.

«Παραείναι χαλαρή η νομοθεσία, όπως παραείναι γενικώς χαλαρές οι δικαστικές αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι απαιτείται συνολική αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει την κατοχή και τη χρήση όπλων.

Αναφερόμενος στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο νέων επεισοδίων, λέγοντας πως «τα πράγματα είναι τόσο θερμά που πολλές φορές δεν υπάρχει λογική. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο».

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι η αστυνομική έρευνα έχει προχωρήσει σε βάθος και διαπιστώνει την ύπαρξη «ευρύτερου δικτύου ανθρώπων, συμμέτοχων στα γεγονότα», προσθέτοντας πως «υπάρχει ακόμη δρόμος για τη δικογραφία, που θα παραδοθεί στους εισαγγελείς».

Απαντώντας στην κριτική για καθυστερημένη αστυνομική επέμβαση, επεσήμανε: «Η Αστυνομία ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Περιπολικό της τοπικής υπηρεσίας έφτασε και παρέμεινε στο σημείο. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις».

Παράλληλα, έκανε λόγο για “διττή εικόνα” της Κρήτης, λέγοντας: «Από τη μία μια Κρήτη λαμπερή, φωτεινή, πλούσια και ελκυστική· από την άλλη μια Κρήτη σκοτεινή, όπου ορισμένες αντιλήψεις μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και συντηρούν βίαιες νοοτροπίες».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε τη δημιουργία ενιαίας υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στην Κρήτη, που θα λειτουργεί με πρότυπο το “ελληνικό FBI”: «Ο κορμός βρίσκεται στην Αθήνα, ένα κλαδί στη Θεσσαλονίκη και ένα μικρό στην Κρήτη. Πρέπει να το εξελίξουμε σε μεγάλη υπηρεσία που θα διεισδύει στο οργανωμένο έγκλημα – στις υποθέσεις ναρκωτικών, ζωοκλοπών, ανθρωποκτονιών, εκβιασμών και λαθρεμπορίου».

Τέλος, ο υπουργός αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο «πιο ικανές, πιο διεισδυτικές και καλύτερα εκπαιδευμένες υπηρεσίες», που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα δίκτυα εγκληματικότητας.
