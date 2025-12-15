Χρυσοχοΐδης: Οι νέοι Ρομά της Αγίας Βαρβάρας μπορούν να γίνουν φορείς κοινωνικής συμβίωσης

Συνάντηση με νέους Ρομά της Αγίας Βαρβάρας είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσία του δημάρχου της πόλης, Λάμπρου Μίχου, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της κοινωνικής συμβίωσης και της συμμετοχής των νέων στις τοπικές κοινωνίες.

Ο υπουργός κάλεσε τους νέους να αναλάβουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνύπαρξης, τονίζοντας ότι στόχος είναι να αμβλυνθούν παρεξηγήσεις και διαχωρισμοί που «δηλητηριάζουν την κοινωνική ζωή». Όπως ανέφερε, το παράδειγμα της Αγίας Βαρβάρας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαδρομή των νέων που συμμετείχαν στη συνάντηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που φοίτησαν στο σχολείο, σπούδασαν, διακρίθηκαν και σήμερα δραστηριοποιούνται ως επιστήμονες και επαγγελματίες. «Αισθανόμαστε περηφάνια για εσάς, όπως και οι οικογένειές σας και η τοπική κοινωνία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το παράδειγμά τους μπορεί να συμβάλει στη συνολική αλλαγή αντιλήψεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιούνται στη Δυτική Αττική για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, αλλά και στον ρόλο που διαδραματίζουν οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης σε περιοχές με αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους νέους να σκεφτούν πώς μπορούν να «συστρατευτούν» ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.

«Έχουμε ανάγκη από στελέχη που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συμβίωση. Όσο ανοίγει ο διάλογος, τόσο περισσότερες χρήσιμες ιδέες μπαίνουν στο τραπέζι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στα ζητήματα πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής ζωής της πόλης.

Οι νέοι που συμμετείχαν στη συνάντηση ευχαρίστησαν τον υπουργό για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να νιώθουν πως η Πολιτεία τους ακούει και αναγνωρίζει τη διαδρομή τους. Όπως ανέφεραν, συχνά έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με προκαταλήψεις και στερεότυπα, ακόμη και στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι «όταν ακούγεται η λέξη “τσιγγάνος”, όλοι μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι».

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν και στον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο Μίχο, επισημαίνοντας ότι μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του όλα αυτά τα χρόνια, συνέβαλε ώστε να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι από την υπόλοιπη κοινότητα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συστηματική ένταξη των νέων Ρομά στον σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής στις γειτονιές της Αγίας Βαρβάρας και της Δυτικής Αττικής.

