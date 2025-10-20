Χρυσοχοΐδης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό – Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τοποθετήθηκε για το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, χαρακτηρίζοντάς το «ιερό τόπο που συνδέεται με την ιστορική μνήμη και την εθνική αξιοπρέπεια», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα σβησίματος των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών.

20 Οκτ. 2025 14:49
Για το ζήτημα της διαχείρισης και προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά και για την οδική ασφάλεια, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση γύρω από το Μνημείο, ο υπουργός υπογράμμισε με έμφαση ότι «υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι ιερά». «Ιερό είναι η Ακρόπολη. Ιερό είναι οι εκκλησίες μας. Ιερό είναι το Μνημείο των Πεσόντων. Όλα αυτά υπήρχαν πριν από εμάς και θα υπάρχουν και μετά από εμάς. Οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε με σεβασμό», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα πάμε δηλαδή στην Εκκλησία να γράφουμε στους τοίχους; Στην Ακρόπολη να κάνουμε ασχήμιες; Όχι. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή· γιατί να το παραβιάζουμε τώρα;».

«Κανείς δεν πάει να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση διαγραφής των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών που έχουν γραφτεί μπροστά από το Μνημείο. «Καλώς υπάρχουν. Δεν πάει κανείς να τα σβήσει αυτά. Γιατί να τα σβήσει; Γιατί να ανοίγουμε πολέμους και διαμάχες χωρίς λόγο; Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι οι δραστηριότητες που προσβάλλουν το ίδιο το Μνημείο», δήλωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να τεθεί τάξη στο ζήτημα της διαχείρισης του χώρου, προτείνοντας το Μνημείο να περάσει υπό την ευθύνη των Ενόπλων Δυνάμεων. «Πρέπει να παραλάβει τον χώρο ο στρατός, ως συντεταγμένη υπηρεσία. Δεν αλλάζει τίποτα για την αστυνομία, αλλά οφείλουμε να πράξουμε όπως όλα τα έθνη που σέβονται τα μνημεία τους», ανέφερε.

Οδική ασφάλεια και ενίσχυση της Τροχαίας

Αναφερόμενος στα τροχαία δυστυχήματα, ο υπουργός τόνισε ότι φέτος καταγράφεται μείωση στα θανατηφόρα περιστατικά, επισημαίνοντας τη συμβολή των υπηρεσιών της Τροχαίας και τη σημασία της παιδείας οδήγησης
«Στο δεκάμηνο έχουμε λιγότερα θανατηφόρα τροχαία. Τα προβλήματα παραμένουν —η κουλτούρα, η παιδεία, η συμπεριφορά μας στο δρόμο— αλλά προχωρούμε με σχέδιο», είπε.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι σε περίπου δέκα ημέρες θα ενισχυθεί η ΟΕΠΤΑ με σχεδόν 100 νέους αστυνομικούς, εκ των οποίων οι 80 γυναίκες, ενώ από τα επόμενα Σαββατοκύριακα θα ενταθούν οι έλεγχοι για αλκοόλ και κράνος. «Ο νέος ΚΟΚ τιμωρεί βαριά την υποτροπή. Πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλύτερα», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
