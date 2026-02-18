Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις

Για το ζήτημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές, τα σχέδια νέων σωφρονιστικών καταστημάτων και τη λειτουργία καμερών τροχαίας μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα αναφέρθηκε σε θέματα ασφάλειας, πανεπιστημίων και οδικής επιτήρησης.

18 Φεβ. 2026 12:46
Pelop News

Τον υπερπληθυσμό των σωφρονιστικών καταστημάτων ανέδειξε ως βασικό πρόβλημα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας ότι η αυστηροποίηση των ποινών σε συνδυασμό με παλαιές υποδομές έχουν δημιουργήσει πιεστικές συνθήκες στο σύστημα κράτησης. Με αφορμή τον θάνατο κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών.

Όπως ανέφερε, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή οκτώ νέων φυλακών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία για εφαρμογή ηλεκτρονικής επιτήρησης με «βραχιολάκι» σε κρατουμένους με ήπιες ποινές, όπως σε περιπτώσεις οικονομικών αδικημάτων. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των φυλακών.


Ειδική αναφορά έγινε στις νέες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο, που προορίζονται να αντικαταστήσουν τις φυλακές Κορυδαλλού, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης γύρω στο 2030. Παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία σωφρονιστικών καταστημάτων σε Φιλιάτες, Μεγαλόπολη —με μικτή χρήση— και στη δυτική Μακεδονία.

Ο υπουργός σχολίασε επίσης τα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι, όπως είπε, οι διοικήσεις των ιδρυμάτων έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους, αναφερόμενος στην απόφαση για κλείσιμο του ΑΠΘ τις βραδινές ώρες και την αστυνομική παρέμβαση μετά από σχετικό αίτημα.


Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια και τα συστήματα ελέγχου, ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν αποστέλλει μηνύματα SMS για κλήσεις, ενώ εξήγησε πως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα εγκατάστασης καμερών. Περίπου 300 κάμερες της Περιφέρειας τοποθετούνται σε κομβικά σημεία και αναμένεται από τον Ιούνιο να βεβαιώνουν παραβάσεις κυρίως για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Παράλληλα λειτουργούν οκτώ κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που εντοπίζουν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, πιλοτικά συστήματα καταγραφής σε λεωφορεία για τη χρήση λεωφορειολωρίδων, καθώς και οι κάμερες της Αττικής Οδού, με τις κλήσεις να αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας Gov.gr. Όλα τα συστήματα, όπως σημείωσε, πρόκειται να ενταχθούν σε ενιαίο συντονιστικό πλαίσιο με στόχο την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων.


Τέλος, αναφερόμενος σε πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με δημοσιοποίηση προσωπικής επικοινωνίας, ο υπουργός τόνισε ότι ο ρόλος του είναι πολιτικός και ότι για σχετική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα από την Ελληνική Αστυνομία.

