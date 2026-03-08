«Χρυσός» ο Γιώργος Μάρκος της Εκρηξης Πατρών στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Μια σπουδαία διάκριση πανηγύρισε σήμερα το πατρινό Ταε Κβον Ντο , καθώς ο Γιώργος Μάρκος της Έκρηξης έκανε σπουδαία εμφάνιση και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδος στην πόλη του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφηβων/Νεανίδων που έγινε στην Πάτρα και στο «Δ. Τόφαλος».

Ο Μάρκος πέτυχε 4 νίκες σε τέσσερις συναρπαστικούς αγώνες και στον τελικό επικράτησε με τεχνικό νοκ-άουτ, ενώ με αυτή την διάκριση κέρδισε και ένα «εισιτήριο» για την Εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο του Ουζμπεκιστάν.

Επίσης, άλλο ένα μετάλλιο για την Εκρηξη και από τον Αρτεμη Σπηλιόπουλο ο οποίος κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία των 63 κιλών χάνοντας στον ημιτελικό στον τελευταίο γύρο στον πόντο.

