Χτύπημα ΑΑΔΕ στο λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξαρθρώθηκε δίκτυο με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε την εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος που διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μακροχρόνια έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) και προέβησαν σε στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, αποκαλύπτοντας εκτεταμένο δίκτυο εικονικών συναλλαγών.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με ιεραρχική δομή εταιρειών-βιτρινών, κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τρεις εταιρείες προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς νόμιμα παραστατικά αγοράς και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης προς δύο άλλες εταιρείες του ίδιου δικτύου, επίσης στον Ασπρόπυργο.

Οι δύο αυτές εταιρείες συνέχιζαν την αλυσίδα εκδίδοντας με τη σειρά τους εικονικά παραστατικά. Στη συνέχεια, εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία εμφάνιζε νόμιμες πωλήσεις και, μέσω μεταφορικής εταιρείας, προμήθευε τα λαθραία καύσιμα σε βιομηχανικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα και Κρήτη. Οι τελικοί αγοραστές αγνοούσαν την παράνομη προέλευση του προϊόντος.

Συνολικά, μέσω του μηχανισμού αυτού διατέθηκαν στην αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας άμεση ζημία στα δημόσια έσοδα.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, 14 φυσικά πρόσωπα παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ενώ οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον παραβατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την υπόθεση.

