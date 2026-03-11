Χτύπημα ΑΑΔΕ στο λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξαρθρώθηκε δίκτυο με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

Μετά από έρευνα άνω του ενός έτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψε δίκτυο εταιρειών-βιτρινών που διέθετε παράνομα καύσιμα σε βιομηχανίες ανά την Ελλάδα

Χτύπημα ΑΑΔΕ στο λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξαρθρώθηκε δίκτυο με τζίρο 9 εκατ. ευρώ
11 Μαρ. 2026 19:06
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε την εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος που διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μακροχρόνια έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) και προέβησαν σε στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, αποκαλύπτοντας εκτεταμένο δίκτυο εικονικών συναλλαγών.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με ιεραρχική δομή εταιρειών-βιτρινών, κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τρεις εταιρείες προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς νόμιμα παραστατικά αγοράς και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης προς δύο άλλες εταιρείες του ίδιου δικτύου, επίσης στον Ασπρόπυργο.

Οι δύο αυτές εταιρείες συνέχιζαν την αλυσίδα εκδίδοντας με τη σειρά τους εικονικά παραστατικά. Στη συνέχεια, εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία εμφάνιζε νόμιμες πωλήσεις και, μέσω μεταφορικής εταιρείας, προμήθευε τα λαθραία καύσιμα σε βιομηχανικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα και Κρήτη. Οι τελικοί αγοραστές αγνοούσαν την παράνομη προέλευση του προϊόντος.

Συνολικά, μέσω του μηχανισμού αυτού διατέθηκαν στην αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας άμεση ζημία στα δημόσια έσοδα.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, 14 φυσικά πρόσωπα παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ενώ οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον παραβατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
20:46 Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»
20:38 Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
20:30 Πυροτεχνήματα: Το εντυπωσιακό στοιχείο που απογειώνει κάθε εκδήλωση
20:30 Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»
20:26 Πάτρα: Ανατροπή οχήματος στη ΒΙΠΕ, τυχερός μέσα στην ατυχία του ο οδηγός
20:18 Άνετη πρόκριση του Ατρομήτου στα ημιτελικά 
20:17 Μάγδα Φύσσα: «Παύλο, τα καταφέραμε»
20:09 Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο
20:00 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Νέος πολιτιστικός θεσμός στην Πάτρα, Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου
19:54 Νορβηγία: Τρεις συλλήψεις μετά τη βομβιστική επίθεση στη πρεσβεία των ΗΠΑ
19:47 Μητσοτάκης: Θεσμικό «ανάχωμα» στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τι είπε για τα fake news BINTEO
19:39 Πολεμικό θρίλερ στο Στενό του Ορμούζ: Πόντιση ναρκών από το Ιράν και «άλμα» στις τιμές της ενέργειας
19:37 Σπουδαία διάκριση για την Πάτρα: Ασημένιο στο Πανελλήνιο Δυάδων Bowling
19:28 Συναγερμός στον Κόλπο: Τραπεζικοί κολοσσοί εκκενώνουν γραφεία στο Ντουμπάι
19:24 Η Παναχαϊκή έκλεισε φιλικό τεστ με Μιλτιάδη
19:21 Αλλάζει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
19:16 Ερετρια: Αγχολυτική απόδραση κοντά στην Αττική
19:07 Α1 Πόλο: Τα πατρινά «κανόνια» που σαρώνουν
19:06 Χτύπημα ΑΑΔΕ στο λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξαρθρώθηκε δίκτυο με τζίρο 9 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ