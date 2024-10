Χτύπησαν αποθήκες όπλων των Χούθι οι ΗΠΑ στην Υεμένη

Πλήγματα σε αποθήκες όπλων των Χούθι στην Υεμένη, προκάλεσαν δυνάμεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC News και πληροφορίες από αξιωματούχους

«Δυνάμεις της U.S. Central Command (σ.σ. του διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής) εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι, σε περιοχές που αυτοί ελέγχουν στην Υεμένη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο ABC News.

On the night of October 16-17, 2024, the US-led coalition launched a new airstrike on the capital Sana’a and Saada province of Yemen! The targets included missile launch sites and drone launchers of the LL Houthi. #B2Bomber #USA #Yemen #Houthis pic.twitter.com/MQFNrZJIMM

— Love Majewski (@MajewskiLove1) October 17, 2024