Χτύπησαν με σφυριά έναν 30χρονο μέσα στην επιχείρησή του στον Ωρωπό

Το θύμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χτυπήματα από τους δράστες δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Χτύπησαν με σφυριά έναν 30χρονο μέσα στην επιχείρησή του στον Ωρωπό
25 Οκτ. 2025 22:07
Pelop News

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων, μέσα στο κομμωτήριό του στη Σκάλα Ωρωπού, δέχτηκε ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα. Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.

Το θύμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χτυπήματα από τους δράστες δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:46 Νίκες για Πάτραι και Ατρόμητο στην Α΄ Κατηγορία
22:39 Τσαλίκης για Μπέο: Σε μια άλλη πραγματικότητα θα το άξιζε ένα βρωμόξυλο
22:22 Το Πακιστάν προειδοποιεί το Αφγανιστάν για «ανοικτό πόλεμο»
22:07 Χτύπησαν με σφυριά έναν 30χρονο μέσα στην επιχείρησή του στον Ωρωπό
21:56 Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης
21:44 Βαλένθια: Διαδήλωση έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες με τους 229 νεκρούς
21:31 Ζέτα Δούκα: Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους
21:20 Η Ολυμπιάδα πήρε το ντέρμπι με ανατροπή-Κέρδισε το πατρινό βόλεϊ
21:12 Οι Ανδρες του ΝΟΠ λύγισαν στη Ν. Σμύρνη από τον Πανιώνιο
21:09 Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής – Γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω
21:00 Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου από την Κεφαλονιά -Πρόβλημα στο καράβι ανοιχτά της Κυλλήνης
20:51 Παναθηναϊκός: Η πρώτη αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ χωρίς Μπακασέτα
20:37 Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
20:26 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό
20:13 Παραιτήθηκε σε μια μέρα ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου
20:01 Κορωπί: «Παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο» – Μαρτυρία για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 40χρονης
19:52 Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός»
19:41 Κρήτη: Νεκρός 29χρονος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του
19:30 Σφραγίστηκε το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι
19:25 Ο Απόλλων τη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, αναζητείται για αυτόφωρο ο «φίλαθλος» που διέκοψε το παιχνίδι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ