ΧΥΤΑ Αιγείρας: Ο δήμαρχος κέρδισε την πρώτη «μάχη»... - Αναμένεται και το Εφετείο του Οκτωβρίου

Tην πρώτη μάχη την κέρδισε ο πρώην δήμαρχος Αιγιάλειας Θανάσης Παναγόπουλος, που αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πατρών στη μία από τις δύο εκκρεμείς υποθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του επίμαχου ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιάλειας, στην Αιγείρα.

Απομένει η δεύτερη, και πιο κρίσιμη, στο Εφετείο στις 8 Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία ο κ. Παναγόπουλος αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό (πρωτόδικα είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Αιγίου για 17 μήνες) αφορούσε κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος (κατηγορούνταν ότι έδινε εντολή τότε στα απορριμματοφόρα να μην περνάνε να μαζεύουν τα σκουπίδια στην Αιγείρα για λόγους εκδίκησης, επειδή τον είχαν μηνύσει) και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, λόγω της παράνομης λειτουργίας του χώρου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης διεξήχθη χωρίς την παρουσία του κατηγορούμενου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, Θεόδωρο Τζαμαλούκα.

Η απόφαση του Εφετείου βασίστηκε σε δεδικασμένο, για ίδια υπόθεση σε άλλο μέρος της Ελλάδας.

Η δεύτερη μάχη, πάντως, είναι η πιο δύσκολη, γιατί αφορά την εκδίκαση της έφεσης για την πρωτόδικη απόφαση (Πρωτοδικείο Καλαβρύτων) με την οποία είχε καταδικαστεί ο κ. Παναγόπουλος σε 17 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή (απλώς μέχρι την εκδίκαση της έφεσης κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να φυλακιστεί!) για κακή κατάσταση του ΧΥΤΑ Αιγείρας, ότι δεν υπήρχαν οι υποδομές για να λειτουργεί κανονικά.

«Ξέρετε γιατί με μήνυσαν και με κυνήγησαν; Γιατί τους αποκάλεσα στο δημαρχείο μπαχαλάκηδες. Δώσ’ τους φασαρία και πάρ’ τους την ψυχή. Κι επειδή μιλάνε για περίεργες και δήθεν άνωθεν παρεμβάσεις, τους πληροφορώ ότι είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω στους θεσμούς και δεν έχω καμία δυνατότητα παρεμβάσεων. Το ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε μια δικαστική απόφαση προγενέστερη της δικής μου υπόθεσης, τα λέει όλα» είπε ο κ. Παναγόπουλος στην «Π».

Η Επιτροπή αγώνα κατοίκων της Ανατολικής Αιγιάλειας (που είχαν νομική συμπαραστάτρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου) σχολίασε πικρόχολα την απόφαση: «Εχουμε αναφερθεί και πάλι στις μεθοδεύσεις κυβερνητικών κα παραδικαστικών κέντρων, με στόχο την αθώωσή του. Μετά από δεκάδες παρουσίες μας στη δικαστική αίθουσα, χωρίς να εξεταστεί κανένας από τους οκτώ μάρτυρες κατηγορίας, χωρίς καν να ξεκινήσει η εξέταση των κατηγοριών, ανακοινώθηκε η αθωωτική απόφαση. Οπως είπε ο συνήγορος υπεράσπισης, σε κάποια δίκη που εμείς αγνοούμε και που όλως τυχαίως είχε επακριβώς τις ίδιες κατηγορίες και στις ίδιες χρονικές περιόδους, εκείνος ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί».

