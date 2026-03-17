Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ολοκληρώνεται το έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, η Coca-Cola Τρία Έψιλον παρέδωσε σήμερα στον Δήμο Αιγιαλείας ένα σημαντικό έργο για την προστασία των υδατικών πόρων. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε παρουσία του Δημάρχου της περιοχής, κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου, του κ. Γιώργου Ντίνου, Πρόεδρου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, του Δημήτρη Μποσνίδη, Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον, του Διευθυντή του Εργοστασίου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, κ. Κοσμά Σώτου, και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Προγραμμάτων του GWP‑Med, Δρ. Νίκου Σκόνδρα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Coca-Cola Τρία Έψιλον και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med) και τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 3 μηνών από την έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με την GWP-Med, αναμένεται να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων λίτρων νερού σε ετήσια βάση, ποσότητα ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση νερού περίπου 1.700 κατοίκων. Πρωταρχικός στόχος της παρέμβασης είναι η αποφυγή διαρροών, ώστε καμία σταγόνα νερού να μη χάνεται, και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων της περιοχής. Η κατασκευή νέων αγωγών που αντικαθιστούν τους παλαιούς συμβάλλει στον περιορισμό των απωλειών και στη βελτίωση της συνολικής διαχείρισης του δικτύου, μειώνοντας τις συχνές διακοπές υδροδότησης και διασφαλίζοντας σταθερή παροχή νερού υψηλής ποιότητας για τους κατοίκους.

Ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Δήμαρχος Αιγιαλείας, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα εγκαινιάζουμε και παραδίδουμε στην πόλη του Αιγίου ένα νέο δίκτυο ύδρευσης μήκους 500 μέτρων. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Coca-Cola Τρία Έψιλον και υλοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, προσφέροντας άμεσο όφελος στους κατοίκους. Τέτοιου είδους συνέργειες μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημοτικών επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο μας, καθώς αποδεικνύουν στην πράξη ότι όταν υπάρχει συνεργασία μπορούν να προκύψουν σημαντικά έργα με απτά οφέλη για την τοπική κοινωνία».

O κ. Κοσμάς Σώτος, Διευθυντής του Εργοστασίου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά παραδίδουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στον Δήμο Αιγιαλείας ένα έργο που προστατεύει το νερό, έναν αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινότητα όλων μας. Εδώ και περισσότερα από 37 χρόνια είμαστε μέρος της τοπικής κοινωνίας του Αιγίου, ζούμε δίπλα στους ανθρώπους της, εργαζόμαστε μαζί τους στο εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση και διασφάλιση της ποιότητας του νερού για την τοπική κοινωνία, τόσο μέσα από την ορθολογική διαχείρισή του στο εργοστάσιό μας αλλά και μέσα από έργα που στηρίζουν την περιοχή. Με τη συνεργασία του Δήμου και των τοπικών αρχών ολοκληρώσαμε ένα έργο που βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού, στηρίζοντας ουσιαστικά τους κατοίκους και την ευημερία τους και αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη διαχείριση των υδατικών πόρων».

Ο κ. Γιώργος Ντίνος, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, δήλωσε:

«Σήμερα παραδίδουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την πόλη του Αιγίου, το οποίο υλοποιήθηκε με την άριστη συνεργασία της Coca‑Cola Τρία Έψιλον και του GWP‑Med και αφορά την αντικατάσταση τμήματος του δικτύου υδροδότησης στο κέντρο της πόλης. Το νέο δίκτυο ενισχύει την ποιότητα του παρεχόμενου νερού και περιορίζει απώλειες και βλάβες. Η ολοκλήρωση του έργου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επιβεβαιώνει ότι, όταν ενώνουμε δυνάμεις με κοινό στόχο, μπορούμε να υλοποιούμε παρεμβάσεις με ουσιαστικό και διαρκή όφελος για την περιοχή μας».

Ο Δρ. Νίκος Σκόνδρας, Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων του GWP-Med, δήλωσε: «Η συμβολή της GWP-Med στο έργο στο Αίγιο βασίζεται στην προώθηση αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την υλοποίηση στοχευμένων και άμεσων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ταχύτερη κινητοποίηση πόρων, προς ενίσχυση της τοπικής ικανότητας διαχείρισης των υδατικών πόρων. Παρεμβάσεις αυτού του τύπου αναδεικνύουν στην πράξη πώς η ευελιξία, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων και η άμεση κινητοποίηση τεχνικών και οικονομικών πόρων μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, δημιουργούν ένα θετικό παράδειγμα που μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες περιοχές, συμβάλλοντας στη διάδοση καλών πρακτικών διαχείρισης του νερού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με τη λειψυδρία και την κλιματική αλλαγή».

20 χρόνια έργα για το νερό

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και μακροχρόνιου προγράμματος της εταιρείας για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση του νερού, το οποίο υλοποιείται με συνέπεια εδώ και 20 χρόνια. Μέσα από παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν αναβάθμιση υποδομών, περιορισμό διαρροών, ενίσχυση δικτύων και δράσεις ευαισθητοποίησης, τα έργα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι μία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στη χώρα, η εταιρεία εκπροσωπεί σχεδόν το 55% του κύκλου εργασιών όλου του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση και την οικονομία της χώρας, την στήριξη της νέας γενιάς και την αειφόρο ανάπτυξη*. Απασχολώντας πάνω από 1.800 εργαζόμενους και με 57 χρόνια παρουσίας στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, το Ηράκλειο Κρήτης, το Αίγιο και την Αταλάντη, παράγει και διανέμει ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα που ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, όπως αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA και ο καφές Costa Coffee, αλλά και προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita και Frulite, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ο Caffè Vergnano, τα Tsakiris Chips, τα premium mixers Three Cents και η Vodka Finlandia. Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα στην Ελλάδα, των ενεργειακών ποτών Monster, των προϊόντων της ζυθοποιίας ΑΒInBev, αλλά και των αλκοολούχων ποτών των οίκων Edrington, Brown-Forman και Ισιδώρου Αρβανίτου.

*Τα στοιχεία είναι αποτέλεσμα της μελέτης κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Βιομηχανικών και Οικονομικών Μελετών (ΙΟΒΕ) με βάση τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2022-2024 από την Coca-Cola στην Ελλάδα.

