Conference League: Υπέκυψε η ΑΕΚ στο Βαγιέκας – Έχασε 3-0 από τη Ράγιο

Το ματς ξεκίνησε με τις χειρότερες προϋποθέσεις καθώς η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω με γκολ… απο τα αποδυτήρια.

Conference League: Υπέκυψε η ΑΕΚ στο Βαγιέκας - Έχασε 3-0 από τη Ράγιο
09 Απρ. 2026 21:54
Pelop News

Σε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα ελπίζει πλέον η ΑΕΚ για να συνεχίσει την πορεία της στο Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχασε 3-0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα γκολ πέτυχαν οι Ακομάς (2΄), Λόπεθ (45+2΄) και Παλαθόν (74΄-πέναλτι).

Το ματς ξεκίνησε με τις χειρότερες προϋποθέσεις καθώς η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω με γκολ… απο τα αποδυτήρια. Μόλις 90 δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα, ο Γκαρθία έβγαλε παράλληλη μπαλιά και ο Ακομάς από το ύψος του πέναλτι έγραψε το 1-0. Η Ράγιο πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, αλλά σταδιακά η Ένωση βελτιώθηκε και άρχισε να απειλεί. Είχε δοκάρι στο 25΄ με κεφαλιά του Βάργκα, ενώ έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Κοϊτά, στην πρώτη έχασε την ισορροπία του πριν πλασάρει και στη δεύτερη τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Τσαβαρία.

Και αντί να έλθει το γκολ της ισοφάρισης, η ανάπαυλα βρήκε τους γηπεδούχους με προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Ακομάς σούταρε, ο Στρακόσα δεν απέκρουσε σωστά και ο Ουνάι Λόπεθ πήρε το «ριμπάουντ» και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Με την είσοδο του Ραζβάν Μάριν στο ημίχρονο (λόγω τραυματισμού του Μάνταλου) η ΑΕΚ έγινε πολύ πιο κινητική και πιεστική, αναλαμβάνοντας τα ηνία του αγώνα. Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν περισσότερο προσανατολισμένοι στη διατήρηση του σκορ, παρά στην αναζήτηση ακόμα ενός γκολ. Παρόλα αυτά, μια άτυχη στιγμή του Φελίπε Ρέλβας έδωσε ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στη Ράγιο. Ο αμυντικός της ΑΕΚ βρήκε τη μπάλα με το χέρι πέφτοντας σε σουτ του Ντε Φρούτος και ο διαιτητής -κατόπιν υπόδειξης του VAR- καταλόγισε πέναλτι. Την ποινή αξιοποίησε ο Παλαθόν που διαμόρφωσε το 3-0 στο 74΄.

Η κεφαλιά του Ζίνι στις καθυστερήσεις έφυγε ελάχιστ άουτ, το σκορ έμεινε αναλλοίωτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Μπαστιάν και πλέον η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει μία τεράστια υπέρβαση για να περάσει στους «4».

Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιάν (Γαλλία)
Κίτρινες: Ντίαθ, – Βάργκα, Ρέλβας
Οι συνθέσεις:
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Παλαθόν (80΄ Βαλεντίν), Σις, Λόπεθ (55΄ Πέδρο Ντίαθ), Ακομάς (55΄ Αλεμάο), Ντε Φρούτος (80΄ Καμέγιο), Γκαρθία (66΄ Εσπίνο)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Περέιρα (71΄ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μάνταλος (46΄λ.τρ. Μάριν), Κοϊτά (87΄ Κουτέσα), Βάργκα (71΄ Ζινι), Γιόβιτς

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Εκπαιδεύοντας τη Σπανιότητα
23:36 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν το έλαβαν
23:21 Κρύο νερό και διάθεση: Αρκούν πέντε λεπτά για αισθητή βελτίωση
23:21 Τεράστια απώλεια για την πατραϊκή πυγμαχία
23:04 Τέξας: Φρίκη από τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 7χρονης ΒΙΝΤΕΟ
22:51 Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν άμεσα διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ
22:38 Το συγκινητικό μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη: Μην έχετε τίποτα δεδομένο
22:25 Εκτακτα αναδρομικά σε 1.068 συνταξιούχους – Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν 
22:13 Φυτά στο σπίτι: Πράσινη… ψυχοθεραπεία ή απλή ευχαρίστηση;
22:04 Άγιοι Τόποι: Ανοιξαν και πάλι για τους πιστούς έπειτα από 41 ημέρες πολέμου ΦΩΤΟ
21:54 Conference League: Υπέκυψε η ΑΕΚ στο Βαγιέκας – Έχασε 3-0 από τη Ράγιο
21:43 EuroLeague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός, κέρδισε 89-85 την Χάποελ στη Σόφια
21:32 Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας
21:24 Μητσοτάκης: Μετά τα social media, το επόμενο κεφάλαιο θα είναι το gaming και ο διαδικτυακός τζόγος
21:16 Τραμπ: Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες»
21:08 Τσεχία: Συνελήφθη νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση στη Γερμανία
21:00 Τα τρία πιο σημαντικά έργα για την Πελοπόννησο
20:52 Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
20:44 Πάτρα – Ρίο: Όταν η «ανάπλαση» συγκρούεται με την καθημερινή νοοτροπία
20:36 Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς από την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ