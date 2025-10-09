Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί

Ο Σεπτέμβριος του 2025 επιβεβαίωσε την ανησυχητική κλιματική πορεία του πλανήτη, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus για την Κλιματική Αλλαγή.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία άγγιξε τους 16,11 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,47°C υψηλότερα από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου (1850–1900). Ο φετινός Σεπτέμβριος ακολουθεί κατά σειρά θερμότητας εκείνον του 2023, που κατέχει το ρεκόρ, και του 2024, που ήταν ο δεύτερος θερμότερος.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, επικεφαλής επιστήμονας του Copernicus, υπογράμμισε πως «οι υψηλές θερμοκρασίες σε ξηρά και θάλασσα αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου».

Οι πιο έντονες θερμοκρασιακές αποκλίσεις εντοπίστηκαν στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη, καθώς και σε περιοχές της Γροιλανδίας, του Καναδά, της Σιβηρίας και της Ανταρκτικής. Αντίθετα, σε τμήματα της Αμερικής, της Ρωσίας και της Ινδικής υποηπείρου επικράτησαν ασυνήθιστα ξηρές συνθήκες.

Στην Ευρώπη, ο Σεπτέμβριος συνοδεύτηκε από έντονες βροχοπτώσεις σε Σκανδιναβία, Ιταλία, Κροατία, Ισπανία και στις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δείχνοντας την ακραία μεταβλητότητα του κλίματος.

Το πρόγραμμα Copernicus, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και παρατηρήσεις 85 ετών, καταγράφοντας μήνα με τον μήνα τη διαρκή άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

