Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»

Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
16 Δεκ. 2025 12:50
Pelop News

Στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” και τον Peloponnisos FM 103,9, μίλησε τη Δευτέρα το μέλος του ΔΣ της ΕΠΣΑ  Δημήτρης Σαρρής ο οποίος αναφέρθηκε στις εργασίες που ξεκινούν άμεσα για την τοποθέτηση του νέου τάπητα στο γήπεδο Προσφυγικών, αλλά και το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών για τα 100 χρόνια

Αναλυτικά όσα είπε:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
14:00 Προσωπικός παιδίατρος με 2,5 ευρώ ανά παιδί: Εξευτελιστικές αμοιγές ΕΟΠΥΥ για συμβεβλημένους γιατρούς
13:48 Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
13:36 Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ
13:27 Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης
13:22 Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης
13:16 Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO
13:08 Η αποκάλυψη του Γ. Αϊβάζη για την μάχη με τον καρκίνο
13:07 Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ
13:04 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»
12:58 Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο
12:55 Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια η τιμή του βαρελιού
12:50 Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
12:49 Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»
12:42 Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ
12:38 ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα είναι 9η στην ΕΕ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα-Ποιοι τομείς «καίνε»
12:31 Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
12:30 Στην Πάτρα το πρώτο «πράσινο» πρωτάθλημα πυγμαχίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ