Δ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Μην απορροφήσετε τη δημόσια υγεία στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας

Τη διατήρηση ξεχωριστού ταμείου για τη δημόσια υγεία στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 ζητά ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας ανησυχία για την απορρόφηση του τομέα στο νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Δ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Μην απορροφήσετε τη δημόσια υγεία στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας
21 Οκτ. 2025 12:53
Pelop News

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή και αυτόνομη χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028–2034.

Όπως επισημαίνει, η πρόταση της Κομισιόν δεν προβλέπει ξεχωριστό ταμείο για τη δημόσια υγεία, ως συνέχεια του προγράμματος EU4Health, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη συνέχιση των στοχευμένων πολιτικών και επενδύσεων στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει πως η ένταξη της υγείας και της βιοτεχνολογίας στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας δημιουργεί ανησυχίες για την απουσία σαφούς προτεραιοποίησης της δημόσιας υγείας στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τη στιγμή που οι ανάγκες για ισχυρότερα συστήματα υγείας και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες είναι πιο επιτακτικές από ποτέ.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής ζητά να διευκρινιστεί πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία και την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως προβλέπει η σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία θα διατηρήσουν την αυτονομία τους εντός του νέου επταετούς προϋπολογισμού και δεν θα απορροφηθούν από άλλους αντικρουόμενους στόχους, ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης της πρόληψης, της πρόσβασης και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ