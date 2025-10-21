Δ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Μην απορροφήσετε τη δημόσια υγεία στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή και αυτόνομη χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028–2034.

Όπως επισημαίνει, η πρόταση της Κομισιόν δεν προβλέπει ξεχωριστό ταμείο για τη δημόσια υγεία, ως συνέχεια του προγράμματος EU4Health, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη συνέχιση των στοχευμένων πολιτικών και επενδύσεων στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει πως η ένταξη της υγείας και της βιοτεχνολογίας στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας δημιουργεί ανησυχίες για την απουσία σαφούς προτεραιοποίησης της δημόσιας υγείας στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τη στιγμή που οι ανάγκες για ισχυρότερα συστήματα υγείας και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες είναι πιο επιτακτικές από ποτέ.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής ζητά να διευκρινιστεί πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία και την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως προβλέπει η σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία θα διατηρήσουν την αυτονομία τους εντός του νέου επταετούς προϋπολογισμού και δεν θα απορροφηθούν από άλλους αντικρουόμενους στόχους, ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης της πρόληψης, της πρόσβασης και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



