Daikin Altherma 4: Μια νέα εποχή για θέρμανση και ζεστό νερό στο σπίτι σου

04 Δεκ. 2025 19:35
Pelop News

Το σκέφτεσαι κι εσύ, όπως όλοι μας, κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος; Θέλεις τα χρήματα που δίνεις κάθε μήνα να αντιστοιχούν σε μια ποιότητα ζωής αντίστοιχη της δαπάνης; Αν ναι, ήρθε η ώρα να αναβαθμίσεις ενεργειακά το σπίτι σου με μια αντλία θερμότητας Daikin Altherma 4.

Με την αντλία θερμότητας Daikin Altherma 4, η Daikin φέρνει την πιο προηγμένη τεχνολογία για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού, προσφέροντας εξοικονόμηση, άνεση και βιωσιμότητα.
Γιατί να επιλέξεις Daikin Altherma 4;

Αντικαθιστώντας το υπάρχον σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σου με μια αντλία θερμότητας Daikin, εξασφαλίζεις κορυφαία απόδοση, με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Με ενεργειακή κλάση που φτάνει έως Α+++ για την Altherma 4, αυτό μεταφράζεται σε σημαντική μείωση στο κόστος θέρμανσης και ζεστού νερού, με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών CO₂.
Με λίγα λόγια, δεν θα έχεις τύψεις κάθε φορά που ανάβεις την θέρμανση! Χάρη στον συμπιεστή inverter και την έξυπνη διαχείριση θερμοκρασίας, η λειτουργία της αντλίας θερμότητας προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του σπιτιού σου, αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό 75%, και σου προσφέρει σταθερή θερμοκρασία και άνεση όλο τον χρόνο, ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος μειώνονται.

Ιδανική για νέες και παλιές εγκαταστάσεις
Αναρωτιέσαι αν το σπίτι σου και ο υπάρχων ενεργειακός σχεδιασμός του ταιριάζουν με μια αντλία θερμότητας; Η απάντηση είναι ναι, καθώς η Daikin Altherma 4 αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε τύπο κατοικίας.
Μπορεί να συνδυαστεί με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils ή ακόμα και με υπάρχοντα σώματα καλοριφέρ. Επίσης, μπορεί να συνδεθεί με υβριδικά συστήματα και είναι συμβατή με ηλιακούς συλλέκτες. Όσο για τον παλιό σου θερμοσίφωνα, δεν θα τον χρειάζεσαι πια, αφού θα έχεις ένα νέο σύστημα υψηλής απόδοσης, για ζεστό νερό χρήσης.
Αυτό κάνει την Altherma 4 ιδανική επιλογή τόσο για νέες κατασκευές, ως μια οικονομικά αποδοτική λύση ανανεώσιμης ενέργειας, όσο και για ανακαινίσεις κατοικιών που γίνονται με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας τους και την εξοικονόμηση κόστους.

Συνδύασέ την με το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση»
Η δυνατότητα να αξιοποιήσεις το τρέχον πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση» είναι ένας λόγος παραπάνω για να μη σκέφτεσαι την επένδυση σε μια αντλία θερμότητας ως πολυτέλεια, αλλά ως μια ιδανική ευκαιρία για εκείνη την ενεργειακή αναβάθμιση που ήθελες καιρό τώρα.
Μέσα από το νέο πρόγραμμα επιδότησης, μπορείς να αντικαταστήσεις τον παλιό σου θερμοσίφωνα και το σύστημα θέρμανσης με την Daikin Altherma 4, μειώνοντας το αρχικό κόστος επένδυσης. Έτσι, εξασφαλίζεις:
● Οικονομία: Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.
● Αξιοπιστία: Τεχνολογία Daikin με εγγύηση ποιότητας.
● Βιωσιμότητα: Συμβολή σε ένα πιο πράσινο μέλλον.

Daikin Altherma 4 H με R290: Η κορυφαία λύση για πράσινη θέρμανση
Υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε: Όλες οι επιλογές στην καθημερινότητά μας, αφήνουν ένα αποτύπωμα στο περιβάλλον, με τις ενεργειακές μας επιλογές να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Η σειρά Altherma 4 H της Daikin φέρνει την επανάσταση στη θέρμανση με τη χρήση του φυσικού ψυκτικού μέσου R290 (προπάνιο), προσφέροντας κορυφαία ενεργειακή απόδοση και ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το R290 είναι ένα ψυκτικό μέσο με εξαιρετικά χαμηλό GWP (Global Warming Potential), καθιστώντας την Altherma 4 H την πιο βιώσιμη επιλογή για το μέλλον.
Απόδοση και οικολογία σε τέλεια ισορροπία
Το R290, σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία της Daikin, επιτρέπει στη συγκεκριμένη αντλία θερμότητας να λειτουργεί παρέχοντας υψηλές θερμοκρασίες νερού (έως 70°C). Αυτό σημαίνει ότι η Altherma 4 Η μπορεί να αντικαταστήσει έναν παλιό λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς να απαιτείται αλλαγή στα υπάρχοντα σώματα καλοριφέρ.
Ειδικά σε ένα παλαιότερο σπίτι με παραδοσιακά θερμαντικά σώματα, που απαιτούν νερό ροής υψηλής θερμοκρασίας, μια αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή όντας πολύ πιο αποδοτική ενεργειακά από έναν λέβητα ορυκτού καυσίμου.

Επιπλέον, με ενεργειακή κλάση έως Α+++, η Altherma 4 συνδυάζει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι ξέρεις ότι θα έχεις κάνει συνειδητά την πιο βιώσιμη επιλογή για το μέλλον του πλανήτη.

Ασφάλεια και αξιοπιστία
Αν η τεχνολογία μιας αντλίας θερμότητας δεν σου είναι ακόμα οικεία, αρκεί να θυμάσαι ότι η Daikin προσφέρει διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τους ενεργειακούς σου στόχους. Τόσο η Altherma 4 όσο και η Altherma 4 H που συνδυάζει το επαναστατικό φυσικό ψυκτικό R290, έχουν τη σφραγίδα της Daikin, που σημαίνει κορυφαία ποιότητα και πιστοποιήσεις για μέγιστη ασφάλεια στη χρήση.
Επιπλέον, όπως όλες οι συσκευές της Daikin, η σειρά Altherma διαθέτει έξυπνο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Onecta, που επιτρέπει στον χρήστη να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία και την κατανάλωση από το κινητό του.

Επωφεληθείτε από το πρόγραμμα επιδότησης

Η εγκατάσταση της Altherma 4 H με R290 μπορεί επίσης να συνδυαστεί με το πρόγραμμα “Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση”, μειώνοντας σημαντικά το κόστος επένδυσης και προσφέροντας άμεση απόσβεση μέσω εξοικονόμησης ενέργειας.
Daikin Altherma 4 & Altherma 4 H με R290: Η επιλογή για ένα βιώσιμο μέλλον, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση. Επικοινωνήστε σήμερα και μπείτε στη νέα εποχή της θέρμανσης με Daikin.

Daikin Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς ΑΕ
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 151 24, Μαρούσι
T: +30 210 8761300, F: +30 210 8761400, E: info@daikin.gr
www.daikin.gr
www.facebook.com/company/daikin.greece
www.linkedin.com/company/daikin-hellas
www.instagram.com/daikin_hellas/
Σάρωσε το QR Code και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα επιδότησης
Daikin Altherma 4: Μια νέα εποχή για θέρμανση και ζεστό νερό στο σπίτι σου
