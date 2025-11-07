Δανία: Απαγόρευση στους ανήλικους κάτω των 15 χρόνων η πρόσβαση στα social media

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, σε ομιλία της στο κοινοβούλιο, τάχθηκες υπέρ της επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών σε κοινωνικά δίκτυα, λόγω ανησυχιών για την πνευματική τους υγεία

07 Νοέ. 2025 22:55
Pelop News

Στη Δανία αποφασίστηκε η απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών να συνδέονται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αν και οι γονείς θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες σε παιδιά άνω των 13 ετών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Τον περασμένο μήνα η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, σε ομιλία της στο κοινοβούλιο, τάχθηκες υπέρ της επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών σε κοινωνικά δίκτυα, λόγω ανησυχιών για την πνευματική τους υγεία.

«Τα αποκαλούμενα κοινωνικά δίκτυα ανθούν κλέβοντας τον χρόνο, την παιδική ηλικία και την ευμάρεια των παιδιών μας και εμείς θα το σταματήσουμε αυτό τώρα» είπε η υπουργός Ψηφιοποίησης Καρολίνε Στάγκε Όλσεν. Τα περισσότερα κόμματα του κοινοβουλίου στηρίζουν το μέτρο.

Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους ανηλίκους στη Δανία είναι οι Snapchat, YouTube, Instagram και TikTok, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Τα παιδιά περνούν κατά μέσο όρο 2 ώρες και 40 λεπτά σε καθημερινή βάση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Δανία ακολουθεί έτσι το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως της Αυστραλίας που πέρυσι απαγόρευσε την πρόσβαση σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
