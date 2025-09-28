Δανία: «Μπλόκο» σε όλες τις πτήσεις drones λόγω Συνόδου της ΕΕ

Η Δανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών drones για μία εβδομάδα, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας κατά τη Σύνοδο της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η απαγόρευση θα ισχύσει από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, διάστημα κατά το οποίο ο εναέριος χώρος της χώρας θα παραμείνει κλειστός για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση συνδέεται και με πρόσφατα περιστατικά: από τις 22 Σεπτεμβρίου έχουν εντοπιστεί πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης πάνω από δανικό έδαφος, οι οποίες προκάλεσαν προσωρινά κλεισίματα αεροδρομίων. Η κυβέρνηση της Δανίας άφησε να εννοηθεί πως δεν αποκλείεται πίσω από αυτές τις κινήσεις να βρίσκεται ρωσική ανάμειξη.

