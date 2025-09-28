Δανία: «Μπλόκο» σε όλες τις πτήσεις drones λόγω Συνόδου της ΕΕ

Από Δευτέρα έως Παρασκευή κλείνει ο εναέριος χώρος για πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενόψει της παρουσίας Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη.

Δανία: «Μπλόκο» σε όλες τις πτήσεις drones λόγω Συνόδου της ΕΕ
28 Σεπ. 2025 18:44
Pelop News

Η Δανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών drones για μία εβδομάδα, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας κατά τη Σύνοδο της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η απαγόρευση θα ισχύσει από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, διάστημα κατά το οποίο ο εναέριος χώρος της χώρας θα παραμείνει κλειστός για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση συνδέεται και με πρόσφατα περιστατικά: από τις 22 Σεπτεμβρίου έχουν εντοπιστεί πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης πάνω από δανικό έδαφος, οι οποίες προκάλεσαν προσωρινά κλεισίματα αεροδρομίων. Η κυβέρνηση της Δανίας άφησε να εννοηθεί πως δεν αποκλείεται πίσω από αυτές τις κινήσεις να βρίσκεται ρωσική ανάμειξη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:32 Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης
20:23 Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα
20:14 Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός
20:11 Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ
20:07 Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά
19:58 Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ
19:51 Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Δημήτρης Νατσιός στην «Π»: «Μην πάρει κανείς Προσωπικό Αριθμό»
19:36 Τραγωδία στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων, νεκρός ένας επιβάτης
19:30 Φθινοπωρινή απόδραση στις Πρέσπες: Χρώμα και γαλήνη στο Βορρά
19:23 Ψευδής απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες
19:16 Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Προβλήματα στις πτήσεις, δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ
19:10 Ήπιο το «πέρασμα» της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα: Τι λένε οι μετεωρολόγοι, πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες
18:59 Τραμπ: Υπάρχει ευκαιρία για ιστορική συμφωνία στη Μέση Ανατολή
18:51 Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε πολίτη
18:44 Δανία: «Μπλόκο» σε όλες τις πτήσεις drones λόγω Συνόδου της ΕΕ
18:39 Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: Σχεδόν 50 τόνοι ποτιστικής βροχής
18:28 Φωκίδα: Δύο νεκροί σε πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου ΦΩΤΟ
18:22 Συνταξιούχοι: Στις 15 Νοεμβρίου η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ – Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι μένουν εκτός
18:15 Καζάκου: «Γιατί Δυτική Ελλάδα και όχι Πελοπόννησος;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ