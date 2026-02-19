ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στο πέταγμα χαρταετού – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπών ρεύματος

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του παραδοσιακού πετάγματος χαρταετού. Επισημαίνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης αν οι χαρταετοί μπλεχτούν σε καλώδια.

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στο πέταγμα χαρταετού – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπών ρεύματος
19 Φεβ. 2026 13:05
Pelop News

Έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή απευθύνει ο ΔΕΔΔΗΕ στους πολίτες σχετικά με το πέταγμα χαρταετού, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ενέχει σοβαρούς κινδύνους, τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για την ομαλή ηλεκτροδότηση.

Σε περίπτωση που χαρταετός μπλεχτεί σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ο ΔΕΔΔΗΕ συνιστά να μην επιχειρηθεί η απελευθέρωσή του, ούτε με τράβηγμα του σπάγκου ούτε με τη χρήση αντικειμένων, ακόμη και αν αυτά είναι ξύλινα. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρείται αναρρίχηση σε στύλους ηλεκτρικού ρεύματος ή προσέγγιση σημείων κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή αναφορά προβλήματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000, μέσω της εφαρμογής MyDEDDIEApp ή μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθύνονται και στο κατά τόπους Αστυνομικό Τμήμα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποίησε επίσης ότι κατά την περίοδο των αποκριάτικων εκδηλώσεων θα υπάρχουν αυξημένα συνεργεία σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν βλάβες που σχετίζονται με το πέταγμα χαρταετών.

