ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ενόψει εκλογών: Ξεπέρασαν τις 10.000 οι ανανεώσεις εγγραφών – 2.000 νέα μέλη

«Η δύναμή μας είσαι εσύ» το μήνυμα της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας ενόψει των εσωκομματικών εκλογών

06 Νοέ. 2025 16:36
Ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση καταγράφεται από τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, καθώς οι ανανεώσεις εγγραφών ξεπέρασαν ήδη τις 10.000, ενώ περισσότερα από 2.000 νέα μέλη έχουν εγγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Ν.Δ. Αχαΐας κάνει λόγο για «έμπρακτη εμπιστοσύνη της οργανωμένης βάσης και των πολιτών σε πρόσωπα και συμπεριφορές» και χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα «σημαντικό σταθμό» στην πορεία προς τις εσωκομματικές εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Σε ανακοίνωσή της, η Δ.Ε.Ε.Π. επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί «το μεγάλο πατριωτικό μέτωπο ρεαλισμού και προόδου» και «το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη», με δεκάδες χιλιάδες ενεργά μέλη σε όλη τη χώρα. Στην Αχαΐα, όπως τονίζεται, η οργάνωση έχει ανανεώσει τη λειτουργία της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με «αναγνωρίσιμα αποτελέσματα στη δημόσια πολιτική και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία».

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή όλων των Ελλήνων», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της οργάνωσης είναι η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές του 2027, με ηγέτη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας καλεί τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, δίνοντας έμφαση στο ήθος, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στις ιδεολογικές αρχές της παράταξης.

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά. Νοιαζόμαστε για όλους τους συμπολίτες.
Η δύναμή μας είσαι εσύ», καταλήγει η ανακοίνωση.
