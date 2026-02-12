ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια για τον Αναστάση Παπαληγούρα
Τι αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα
Η Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πρώην Υπουργού, ιστορικού στελέχους της Παράταξής μας και πρώτου Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Αναστάση Παπαληγούρα.
Όπως σημειώνεται: “Ο Αναστάσης Παπαληγούρας υπηρέτησε με συνέπεια τη Νέα Δημοκρατία και τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στη Βουλή όσο και στα υπουργικά του καθήκοντα.
Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη”.
