ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»

36 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 19 σχολεία σε Κύθνο, Νάξο, Πάτμο, Λέρο, Σάμο, Ικαρία με συμμετοχή 1.700 μαθητών και 135 εκπαιδευτικών.  Συστήματα φιλτραρίσματος νερού στις σχολικές μονάδες

18 Φεβ. 2026 14:12
Pelop News

Με τη συμμετοχή 1.700 μαθητών και 135 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ», που επεκτάθηκε στα Δωδεκάνησα και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, με τη στήριξη της ΔΕΗ. Η συγκεκριμένη δράση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ΔΕΗ να στηρίζει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές και σχολικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2025 συνολικά σε 19 σχολικές μονάδες σε έξι νησιά (Νάξο, Κύθνο, Πάτμο, Λέρο, Σάμο και Ικαρία), στο πλαίσιο της συνεργασίας του Cyclades Preservation Fund (CPF) με την OPUS. Αντικείμενο του προγράμματος αποτέλεσε η ενημέρωση γύρω από τις επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης και την προώθηση πρακτικών μείωσης της χρήσης πλαστικού στην καθημερινότητα. Στα σχολεία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 36 εκπαιδευτικές δράσεις εντός σχολικής τάξης, με τη χρήση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και τη συμμετοχή των μαθητών σε διαδραστικές παρουσιάσεις.

 Η φετινή δράση επικεντρώθηκε σε νησιωτικές περιοχές με αυξημένη εποχική επιβάρυνση λόγω τουρισμού και περιορισμένες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, όπου το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης πλαστικού εντείνεται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και πρακτικές για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης και την επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών.

Στο πλαίσιο της δράσης, διανεμήθηκαν επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια σε όλους τους μαθητές και τοποθετήθηκαν επτά συστήματα φιλτραρίσματος νερού σε ισάριθμα σχολεία (Κύθνος, Νάξος, Πάτμος, Λέρος, Σάμος, Ικαρία), προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 600 μαθητές και 48 εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό χωρίς πλαστική συσκευασία.

Η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις τοπικές κοινότητες, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την εφαρμογή των δράσεων. Με τον τρόπο αυτό, τα σχολεία των έξι νησιών λειτούργησαν ως σημεία αναφοράς για τη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναμένεται να αξιοποιήσουν το υλικό και σε επόμενες σχολικές χρονιές σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σε όλα τα σχολεία διανεμήθηκαν εκπαιδευτικοί οδηγοί για τους δασκάλους, το βιβλίο «Το Πλαστικό στη Ζωή μας και στο Περιβάλλον» καθώς και ενημερωτικές αφίσες με πρακτικές μείωσης της χρήσης πλαστικού στην καθημερινότητα των παιδιών.

