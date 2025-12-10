ΔΕΗ Tour Of Hellas: Ανακοινώθηκαν οι πόλεις εκκίνησης και τερματισμού για τον Αγώνα του 2026

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανέφερε:
«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει πλέον εδραιωθεί ως μια διοργάνωση που ξεπερνά τον στενό αθλητικό ορίζοντα. Αποτελεί ένα εθνικό αφήγημα προόδου, συνέχειας και συνεργασίας. Μεταφέρει ένα μήνυμα εξωστρέφειας για την Ελλάδα, προβάλλοντας όχι μόνο το αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και την εικόνα των πόλεων μας, την τοπική φιλοξενία και τον δυναμισμό των ανθρώπων που συμμετέχουν.
Η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να οργανώνει μεγάλα γεγονότα, με επαγγελματισμό, διαφάνεια και διαρκή βελτίωση. Το 2025 ήταν η πιο δυναμική χρονιά μέχρι σήμερα, με εντυπωσιακή τηλεοπτική και ψηφιακή κάλυψη, μεγάλη προσέλευση του κοινού και σημαντικά αποτελέσματα για τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Η παράταση της θητείας της Cycling Greece έως το 2029, καθώς και η ένταξη του ΔΕΗ Tour of Hellas στη Διεθνή Ένωση Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων (AIOCC), αποτελούν αναγνώριση της ποιοτικής αναβάθμισης που έχει επιτευχθεί. Είναι μια ισχυρή επιβεβαίωση της δουλειάς που έχει γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Αγρινίου και τον Δήμαρχο, για την άψογη φιλοξενία και την υποστήριξη της εκδήλωσης. Το Αγρίνιο αγκάλιασε τον αγώνα, οι πολίτες του συμμετείχαν και δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα.
Το βλέμμα μας είναι ήδη στραμμένο στο 2026. Με γνώμονα την εμπειρία και τα αποτελέσματα του 2025, στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα, με καλύτερη οργάνωση, περισσότερη διεθνή προβολή και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή πόλεων και ανθρώπων. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί στο διεθνές ποδηλατικό γίγνεσθαι – και το αποδεικνύουμε με πράξεις».
Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, στάθηκε στη σημασία της διοργάνωσης για την ανάπτυξη των περιφερειακών πόλεων, ευχαρίστησε το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη και δεσμεύτηκε για μία ακόμα καλύτερη οργάνωση στον τερματισμό που έχει ο ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 στο Αγρίνιο.
Οι διαδρομές του 2026, όπως ανακοινώθηκαν στην Απολογιστική παρουσίαση είναι οι εξής:
Η διοργάνωση ξεκινάει από τα Γιάννενα στις 5/5 με μια φαντασμαγορική παρουσίαση ομάδων πάνω στη Λίμνη των Ιωαννίνων!
6/5/2026
Γιάννενα- Αγρίνιο
7/5/2026
Καρπενήσι – Λάρισα
8/5/2026
Βόλος – Λαμία
9/5/2026
Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)
10/5/2026
Πειραιάς – Σύνταγμα
Η Senior Brand & Marketing Communication Director του Ομίλου ΔΕΗ, μεγάλου χορηγού και ονοματοδότη της διοργάνωσης, Κατερίνα Χρυσοπούλου, δήλωσε:
«Κάθε χρονιά ο ΔΕΗ Tour of Hellas μας υπενθυμίζει πόσο δυναμική και ενωτική μπορεί να είναι μια διοργάνωση που εμπνέει ανθρώπους, ομάδες και κοινότητες σε όλη τη χώρα. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για μία ακόμη χρονιά τη σημασία της συνεργασίας, της άρτιας οργάνωσης και της συλλογικής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ως ονοματοδότης και μεγάλος χορηγός, η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και την κοινωνική συνοχή, προωθώντας το ποδήλατο ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας και πράσινης μετακίνησης και αφήνουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Η διαρκής εξέλιξη του αγώνα, καθώς και η αυξανόμενη συμμετοχή ομάδων υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνουν τη σημασία του για τον ελληνικό αθλητισμό και την εικόνα της χώρας στο παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθαι. Με τη δυναμική που είχε η φετινή διοργάνωση, και έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη, ανυπομονούμε πραγματικά για όσα θα φέρει ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026».
Στην εκδήλωση συμμετείχε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλης Διαμαντόπουλος καθώς και πλήθος συνεργαζόμενων εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων:
Συγκεκριμένα παρέστησαν οι:
Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Αντωνόπουλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ηλίας Καλτσάς
Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής Μιχάλης Ζαμπίδης
Δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακκαβάς
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Πέτρος Παλάσχας
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας, Κώστας Γαλάνης
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Μεσολογγίου, Σωτήρης Φαράντος
Υποδιοικήτρια της Τροχαίας Αγρινίου, Ευτυχία Σκαμπαρδώνη
Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Αγρινίου, Γιώργος Μπόκας.
Υπεύθυνος τμήματος Εκπαίδευσης του ΕΟΚΑΝ, Χρήστος Παπούλιας
Ο ΔΕΗ Tour of Hellas, που πλέον έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κοινού, συνεχίζει την πορεία του με στόχο ένα ακόμη πιο δυναμικό και εξωστρεφές 2026.