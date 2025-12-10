ΔΕΗ Tour Of Hellas: Ανακοινώθηκαν οι πόλεις εκκίνησης και τερματισμού για τον Αγώνα του 2026

Το 2025 ήταν η χρονιά του ΔΕΗ Tour Of Hellas, όπως ανέδειξαν τα στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς ποδηλατικού αγώνα, με συμμετοχές από επαγγελματικές ομάδες από όλον τον κόσμο και διαδρομές σε όλη την Ελλάδα.

Ο ΔΕΗ Tour Of Hellas, στην 4η έκδοσή του από το 2022 οπότε και αναβίωσε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αθλητισμού, δείχνει σταθερή ανοδική πορεία και τείνει να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός αγώνας ποδηλασίας δρόμου στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (UCI), κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού εντός και εκτός Ελλάδας.

Στο Αγρίνιο, την πόλη που κέρδισε τις εντυπώσεις στον αγώνα του 2025, πραγματοποιήθηκε η απολογιστική εκδήλωση της διοργάνωσης, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και του οικοδεσπότη Δημάρχου Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδας, συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από περιοχές που συμμετείχαν στον Γύρο, αλλά και από περιοχές που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του 2026, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, χορηγών και στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα «Cycling Greece».

Η φετινή έκδοση επιβεβαίωσε τη δυναμική του ΔΕΗ Tour of Hellas ως ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα με διεθνή απήχηση, καταγράφοντας εντυπωσιακούς δείκτες τηλεθέασης, ψηφιακής απήχησης και συμμετοχής του κοινού.

Βασικά στοιχεία απολογισμού 2025

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την αναβάθμιση του θεσμού:

• €8,3 εκατομμύρια συνολικό media value, αυξημένο κατά 75% σε σχέση με το 2024.

• Πάνω από 1.200 τηλεοπτικά spots και αναφορές σε ζωντανή κάλυψη.

• Περισσότερα από 3.800 online άρθρα, με αύξηση 70% σε σχέση με πέρσι.

• Πάνω από 500 ραδιοφωνικά spots και αφιερώματα σε εθνικά και περιφερειακά μέσα, και μάλιστα όχι μόνο με περιεχόμενο αμιγώς αθλητικό.

• Τηλεοπτική προβολή σε 120+ χώρες, βάσει των στοιχείων διανομής του τηλεοπτικού σήματος.

• 150 και πλέον συνεντεύξεις και αφιερώματα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψηφιακά μέσα.

• Ισχυρή παρουσία σε μέσα σταθερής τροχιάς και αστικών συγκοινωνιών, με την καμπάνια του ΔΕΗ Tour of Hellas να εκτιμάται ότι έγινε ορατή σε περισσότερους από 800.000 επιβάτες ημερησίως, για 20 συνεχόμενες ημέρες, σε μετρό, τραμ και λοιπά μέσα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή του κοινού, με το συνολικό εκτιμώμενο reach στις πόλεις διέλευσης του αγώνα να υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύριο θεατές, είτε μέσω φυσικής παρουσίας και τοπικών δράσεων είτε μέσω ψηφιακής συμμετοχής, διαγωνισμών και κληρώσεων.

Παράλληλες δράσεις και κοινωνικό αποτύπωμα



Οι παράλληλες δράσεις της Cycling Greece αναπτύχθηκαν τόσο σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, με επίκεντρο τα σχολεία και τους μαθητές των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο αγώνας, όσο και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στόχος είναι ο ΔΕΗ Tour Of Hellas να εξελίσσεται σε γιορτή για τις πόλεις που τον φιλοξενούν, με ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και ενδυνάμωση της ποδηλατικής κουλτούρας.



Οικονομικά αποτελέσματα



Η διοργάνωση κατέγραψε ουσιαστικές αυξήσεις στα οικονομικά της μεγέθη:

• Αύξηση 39% στα έσοδα από χορηγούς.

• Αύξηση 23,5% στα έσοδα από θεσμικούς συνδιοργανωτές.

Η αύξηση κατά 10,5% στα οργανωτικά έξοδα αντανακλά τη συστηματική αναβάθμιση του αγώνα.

Η φετινή έκδοση λειτούργησε με υψηλότερες προδιαγραφές, τόσο σε τεχνικές απαιτήσεις όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών, καθώς έχει τεθεί ο στόχος της ανόδου σε ανώτερη κατηγορία αξιολόγησης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (UCI) τα επόμενα χρόνια.

Η προοπτική αυτή απαιτεί στοχευμένες επενδύσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή και κύρος.