Δείτε για ποιο λόγο ο Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκ. στην Τζολί

Ένα από τα έγγραφα ήταν email του Νοεμβρίου του 2023, στο οποίο οι δικηγόροι της Τζολί απαντούσαν σε αγωγή του Μπραντ Πιτ, που φέρεται να περιλαμβάνει απαιτήσεις για εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Δείτε για ποιο λόγο ο Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκ. στην Τζολί
06 Νοέ. 2025 12:35
Pelop News

Αγωγή ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Αντζελίνα Τζολί υπέβαλλε ο Μπραντ Πιτ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης τους για το Chateau Miraval.

Αυτό προκύπτει σύμφωνα με νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, στις 29 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του ηθοποιού κατέθεσε ως αποδεικτικά στοιχεία επικοινωνίες των δικηγόρων του και της ομάδας της Τζολί, που αφορούσαν την πώληση του μεριδίου της το 2021 στο γαλλικό οινοποιείο.

Η μήνυση των 35 εκατομμυρίων δολαρίων του Μπραντ Πιτ

Ένα από τα έγγραφα ήταν email του Νοεμβρίου του 2023, στο οποίο οι δικηγόροι της Τζολί απαντούσαν σε αγωγή του Μπραντ Πιτ, που φέρεται να περιλαμβάνει απαιτήσεις για εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Ξανά Χόλυγουντ στη Καρδαμύλη, η Κειτ Μπλάνσετ στη Μεσσηνία για να γυρίσει ταινία

«Η επιβαρυντική φύση οποιασδήποτε διαδικασίας παραγωγής εγγράφων είναι αποτέλεσμα των ίδιων των ενεργειών του κυρίου Πιτ – εκείνος είναι που μηνύει την κυρία Τζολί για αποζημίωση 35 εκατομμυρίων δολαρίων» ανέφεραν οι δικηγόροι της ηθοποιού, προσθέτοντας: «Ως εκ τούτου, εκείνος φέρει το κόστος της προσκόμισης των εγγράφων που θα αποδείξουν ή όχι τις ζημίες που επικαλείται».

Στην αντεπίθεση οι δικηγόροι της Τζολί

Σε άλλο email από τον Οκτώβριο του 2023 της ομάδας της Αντζελίνας Τζολί, αναφερόταν ότι ο διάσημος ηθοποιός επιδιώκει συνεχιζόμενες αποζημιώσεις για τον υποτιθέμενο αντίκτυπο στη λειτουργία του Chateau Miraval.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της ηθοποιού έκανε λόγο για «συνεχιζόμενες αρνήσεις του Μπραντ Πιτ να προσκομίσει έγγραφα» που σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους απαίτησε μια τετραετή συμφωνία μη αποκάλυψης (NDA) σχετικά με προσωπική του ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτές οι επικοινωνίες, τόνισαν οι δικηγόροι της, «βρίσκονται στην καρδιά της υπόθεσής μας και πρέπει να προσκομιστούν».

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
12:59 Τι αποκάλυψε ο Παπαδομιχελάκης για τον τοκετό της γυναίκας του
12:54 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των υγειονομικών – Στήριξη στις απεργιακές κινητοποιήσεις για το ΕΣΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ