Δείτε για ποιο λόγο ο Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκ. στην Τζολί

Αγωγή ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Αντζελίνα Τζολί υπέβαλλε ο Μπραντ Πιτ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης τους για το Chateau Miraval.

Αυτό προκύπτει σύμφωνα με νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, στις 29 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του ηθοποιού κατέθεσε ως αποδεικτικά στοιχεία επικοινωνίες των δικηγόρων του και της ομάδας της Τζολί, που αφορούσαν την πώληση του μεριδίου της το 2021 στο γαλλικό οινοποιείο.

Η μήνυση των 35 εκατομμυρίων δολαρίων του Μπραντ Πιτ

Ένα από τα έγγραφα ήταν email του Νοεμβρίου του 2023, στο οποίο οι δικηγόροι της Τζολί απαντούσαν σε αγωγή του Μπραντ Πιτ, που φέρεται να περιλαμβάνει απαιτήσεις για εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Ξανά Χόλυγουντ στη Καρδαμύλη, η Κειτ Μπλάνσετ στη Μεσσηνία για να γυρίσει ταινία

«Η επιβαρυντική φύση οποιασδήποτε διαδικασίας παραγωγής εγγράφων είναι αποτέλεσμα των ίδιων των ενεργειών του κυρίου Πιτ – εκείνος είναι που μηνύει την κυρία Τζολί για αποζημίωση 35 εκατομμυρίων δολαρίων» ανέφεραν οι δικηγόροι της ηθοποιού, προσθέτοντας: «Ως εκ τούτου, εκείνος φέρει το κόστος της προσκόμισης των εγγράφων που θα αποδείξουν ή όχι τις ζημίες που επικαλείται».

Στην αντεπίθεση οι δικηγόροι της Τζολί

Σε άλλο email από τον Οκτώβριο του 2023 της ομάδας της Αντζελίνας Τζολί, αναφερόταν ότι ο διάσημος ηθοποιός επιδιώκει συνεχιζόμενες αποζημιώσεις για τον υποτιθέμενο αντίκτυπο στη λειτουργία του Chateau Miraval.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της ηθοποιού έκανε λόγο για «συνεχιζόμενες αρνήσεις του Μπραντ Πιτ να προσκομίσει έγγραφα» που σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους απαίτησε μια τετραετή συμφωνία μη αποκάλυψης (NDA) σχετικά με προσωπική του ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτές οι επικοινωνίες, τόνισαν οι δικηγόροι της, «βρίσκονται στην καρδιά της υπόθεσής μας και πρέπει να προσκομιστούν».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



