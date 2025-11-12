Δείτε για ποιο λόγο θα καθυστερήσει η αναμέτρηση του ΝΟΠ με τον Αλιμο
Ένα απρόοπτο το ταξίδι της αποστολής του Αλίμου στην Πάτρα είναι η αιτία που η αναμέτρηση με τον ΝΟΠ για την 7η αγωνιστική θα καθυστερήσει να ξεκινήσει.
Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα μισά της διαδρομής το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή έπαθε λάστιχο και μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα καθυστερήσει η άφιξη του Αλίμου στην Πάτρα και το κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός».
Σύμφωνα με πληροφορίες η αναμέτρηση του ΝΟΠ με τον Αλιμο θα ξεκινήσει περίπου στις 20.00.
