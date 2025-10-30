Δείτε για ποιο λόγο ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας

Αφορμή για αυτό το ξέσπασμα φέρεται να ήταν μία ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του πατέρα του, η οποία ανέφερε το τέλος της δικαστικής διαμάχης του Γιάννη Κούστα με την πρώην σύζυγό του.

30 Οκτ. 2025 11:52
Pelop News

Ένα αιχμηρό μήνυμα στο Instagram δημοσίευσε ο Χρίστος Κούγιας το βράδυ της Τετάρτης (29.10.2025) ωστόσο το πρωί της Πέμπτης είχε εξαφανιστεί.

Ο νεαρός δικηγόρος ξέσπασε κατά όσων συκοφαντούν τον ίδιο και το δικηγορικό γραφείο του πατέρα του. Συγκεκριμένα, ο Χρίστος Κούγιας σημείωσε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχουν «χαμηλού επιπέδου δικηγόροι» δικηγόρων που εργάζονται εκεί και ότι οι πελάτες του Αλέξη Κούγια έχουν φύγει.

«8 μήνες: Με αναφέρετε ως δικηγόρο για τα clicks, ενώ σπουδάζω. Με καλείτε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για συνέντευξη να πω τι; Γράφατε ότι το γραφείο υπολειτουργεί. Γράφατε ότι έφυγαν όλοι οι πελάτες του πατέρα μου λόγω χαμηλού επιπέδου δικηγόρων. Αδιαφορούσατε πλήρως για κάθε επιτυχία του γραφείου γιατί προφανώς σας ενδιέφερε περισσότερο ο Κούγιας από τη φύση της υπόθεσης. Αυτά για το δικηγορικό κομμάτι. Τα υπόλοιπα, όταν έρθει η ώρα τους.

Τελικά έφυγαν οι δικηγόροι; Έφυγαν οι πελάτες; Υπάρχει εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του πατέρα μου ή είναι χαμηλού επιπέδου για τα γούστα των media; Ας απαντήσουν οι ειδήμονες των καναλιών και των ιστοσελίδων», έγραψε ο Χρίστος Κούγιας.

Αφορμή για αυτό το ξέσπασμα φέρεται να ήταν μία ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του πατέρα του, η οποία ανέφερε το τέλος της δικαστικής διαμάχης του Γιάννη Κούστα με την πρώην σύζυγό του.
